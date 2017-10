X Factor 2017 ed.11/ Live Show: diretta e ospiti. chi sarà eliminato? (prima puntata, 26 ottobre)

X Factor 2017, Ed. 11 anticipazioni: La prima puntata dei Live Show in onda solo su Sky Uno HD, ecco come vederla, tutte le informazioni e gli ospiti della serata.

26 ottobre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show

E' tutto pronto per la prima puntata dedicata ai Live Show di X Factor 2017. Alessandro Cattelan, salirà sul palcoscenico del programma per condurre uno dei talent show più amati e seguiti della televisione italiana. Per chi non avesse un abbonamento Sky, vi ricordiamo che non ci sarà più la possibilità di visionare il primo appuntamento in diretta anche su TV8 a 24 ore di distanza dalla prima messa in onda. Quella parte del programma infatti, era riservata esclusivamente alle Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit. Da questo momento quindi, dovrete usufruire di un abbonamento Sky oppure Now TV che vi permetterà inoltre, di visionare il celebre programma musicale anche in diretta streaming attraverso dispositivi mobili e quindi ovunque voi vi troviate. All'appello, oltre che Cattelan, dietro il bancone dei giudici troveremo anche Fedez, Levante, Manuel Agnelli e Mara Maionchi. I quattro, saranno prontissimi a commentare le esibizioni dei propri talenti in gara ed anche degli altri concorrenti delle categorie avversarie.

X Factor 2017, anticipazioni primo Live Show

Come ben sapete, Fedez questo nuovo anno dirige gli Under Uomini. Per la new entry Levante invece, arrivano le tre Under Donne. Mara Maionchi darà una mano agli Over mentre Manuel Agnelli, essendo già il leader indiscusso di una band di successo, si occuperà dei Gruppi. A partire dalle 21.15 circa, in diretta su Sky Uno HD, tutti i giovedì sera avrete modo di gustarvi della bella musica che si concluderà, con il suo appuntamento finale il 14 dicembre al Forum di Assago di Milano con la consacrazione del vincitore dell'11esima edizione. Tra gli ospiti del primo Live Show, troveremo J-Ax che si esibirà con Fedez presentando il nuovo singolo. Spazio poi per gli Afterhours con Agnelli. Canterà anche Levante il suo nuovo singolo "Gesù Cristo sono io", in uscita il 27 ottobre. In ultimo, Giuliano Sangiorgi con i Negramaro per cantare l'ultimo lavoro dal titolo "Fino all'imbrunire". L'appuntamento con la prima puntata dei Live Show di X Factor, è quindi rinnovato per stasera, in onda su Sky Uno HD.

