Yara/ Valentina Bellè, dall'ossessione per il tritone Ares all'amicizia con il bel Salvatore (Sirene)

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Valentina Bellè è Yara in Sirene

Tra i personaggi principali di Sirene, la nuova fiction fantasy di Raiuno, c'è Yara, interpretata da Valentina Bellè. L'attrice conosceva già bene il mondo delle serie tv, avendo avuto un ruolo prima ne I Medici e poi in Grand Hotel, eppure ha raccontato di essere arrivata piena di paure sul set di Sirene. «Temevo di non sapermi confrontare con un ruolo comico», ha raccontato la giovane interprete nell'intervista rilasciata a Rolling Stones. Con l'aiuto di Luca Argentero, con cui ha lavorato anche ne Il Permesso, è riuscita a sciogliersi. «Sirene è una serie surreale, divertente. Mi ha fatto riscoprire il valore della leggerezza e della risata», ha proseguito Valentina Bellè, che ha dovuto lavorare molto sulla sua micromimica facciale, visto che si sente troppo espressiva. Il ruolo della sirena Yara le è servito: «È stato uno dei ruoli più importanti per la mia crescita, perché mi ha fatto scoprire dei lati di me e della vita che avevo trascurato. Soprattutto, mi ha dato la possibilità di lasciarmi andare, di prendermi meno sul serio».

LA TRASFORMAZIONE NELLA SIRENA YARA

Prende il via oggi su Raiuno la nuova fiction Sirene, serie tv in sei puntate che racconta la storia di un gruppo di sirene che approdano dal mondo marino a quello terrestre. Tutto ha inizio quando Ares decide di lasciare le acque di New York per approdare in quelle di Napoli. Valentina Bellè interpreta la sirena Yara, abbandonata dal bel tritone: «Trasformarsi in una sirena per un'attrice è un bellissimo regalo che la produzione, la Rai e gli sceneggiatori ci potesse fare, perché è proprio creatività allo stato puro, ti devi inventare tutto, ti puoi divertire, puoi fare quello che vuoi», ha raccontato l'attrice nel corso di un'intervista a RaiPlay. Un altro regalo è aver potuto lavorare con un grande cast, nel quale spicca la presenza ad esempio di Ornella Muti. «Tra noi "sirene" c'è un grandissimo feeling, anche perché sono persone meravigliose, è stato molto facile entrarci in contatto e stringere amicizia, essere molto sciolti. E quindi posso dire che non mi poteva andare meglio a livello di colleghe», ha raccontato l'attrice. Valentina Bellè ha poi svelato di aver lavorato anche "fisicamente" per Sirene: «Per caratterizzarmi a livello di movimento ho cercato di restituire quello stordimento, fisicamente, dando una sorta di rigidità e di movimenti molto secchi, molto veloci, come poi fa il pesce quando ha paura, che si sposta molto velocemente».

IL PERSONAGGIO DI SIRENE: CHI È YARA

Yara è la sirena destinata a proseguire la specie, eppure non sa molto dell'amore, che del resto è una prerogativa degli esseri umani. Con un carattere poco incline al compromesso, si ritrova a dover fare i conti con l'abbandono di Ares, che avrebbe dovuto regalarle una vita felice da vivere con tante piccole sirene e piccoli tritoni. Abbandona il mare e si mette alla disperata ricerca del suo promesso sposo, senza riuscire a darsi pace per quell'amore finito che si trasforma in una vera e propria ossessione. Per la madre non è fuggiasco: l'unica spiegazione che riesce a darsi è che sia stato rapito... Un umano potrebbe però insegnare a Yara cosa sia il vero amore: in Salvatore trova un uomo che non ha bisogno di essere incantato, che le suscita sentimenti fino ad allora sconosciuti, dalla passione alla gelosia. Yara riuscirà a far tornare sui suoi passi Ares? L'amicizia profonda con Salvatore potrebbe cambiare i suoi piani...

