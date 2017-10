ZAYN MALIK/ Gigi Hadid sogna il matrimonio dopo il fidanzamento di Joe Jonas e Sophie Turner?

Gigi Hadid e Zayn Malik stanno insieme da quasi due anni. Sembra che dopo la proposta di matrimonio di Joe Jonas a Sophie Turner, la modella sogni di sposarsi con il cantante.

26 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Gigi Hadid e Zayn Malik (Instagram)

Lo scorso 15 ottobre Sophie Turner, Sansa Stark de Il trono di Spade, e Joe Jonas hanno annunciato il loro fidanzamento. Come da rituale, la proposta di matrimonio è stata accompagnata da un anello di diamanti, come testimonia l foto apparsa sui profili social dei due innamorati: la mano sinistra dell’attrice inglese sfoggia un vistoso solitario sull’anulare è delicatamente appoggiato sulla mano sinistra del leader dei DNCE. Sophie Turner ha pubblicato la foto con la didascalia: “Ho detto sì”. Joe Jonas ha postato lo stesso scatto con la didascalia scritta usando la terza persona singolare: “Ha detto sì”. L’annuncio è stato condiviso da Maisie Williams, che interpreta Aria Stark ne Il trono di spade, che ha ripubblicato il romantico scatto scrivendo: “Congratulazione alla mia bellissima ragazza per il suo fidanzamento. Questo è solo uno dei tanti momenti fondamentali della vita che condivideremo. Vi amo entrambi”.

GIGI SOGNA IL MATRIMONIO?

Non tutti però hanno accolto con entusiasmo la notizia del fidanzamento tra Joe Jonas e Sophie Turner. Sembra infatti che Gigi Hadid, ex fidanzata del cantante, sia gelosa della proposta di matrimonio ricevuta dall’attrice inglese. Ricordiamo che Gigi Hadid e Joe Jonas sono stati insieme cinque mesi nel 2015. Secondo fonti vicino alla coppia la rottura era stata pacifica: “Non è successo niente di serio. Non è stata una rottura drammatica. Era solo molto difficile farla funzionare per via dei loro impegni. Rimarranno sicuramente amici”. Molti però si ricorderanno che qualche mese dopo Joe Jonas aveva lanciato una frecciatina alla bella modella che aveva iniziato a frequentare Zayn Malik: “È interessante notare come Gigi abbia fatto presto a trovare un nuovo ragazzo”. La modella e l’ex One Direction hanno iniziato a frequentarsi a fine 2015 e secondo quanto riportato su alcune riviste alle fine del 2016 Zayn Malik avrebbe chiesto alla ragazza di diventare sua moglie: “Ha solo 21 anni e non si sente pronta per andare all'altare, quindi ha rifiutato la sua proposta. Ha visto sua madre attraversare due divorzi molto difficili, quindi Gigi vuole essere sicura al cento per cento che Zayn sia davvero quello giusto prima di impegnarsi per tutta la vita”, aveva riportato una fonte segreta al magazine Life & Style spiegando il rifiuto della modella. Che Gigi ora si senta pronta a intraprendere il grande passo? I fan di Zayn ricorderanno che nel 2013 il cantante aveva chiesto alla fidanzata Perrie Edwards di sposarlo. Ma dopo l’addio nel 2015 agli One Direction, Zayn aveva anche rotto il fidanzamento con la cantante delle Little Mix.

