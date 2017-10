Zia Ingrid/ Ornella Muti, da Miami a Napoli con una missione speciale (Sirene)

Ornella Muti, zia Ingrid in Sirene: da Miami a Napoli con una missione speciale. Le ultime notizie sull'attrice e sul suo ultimo ruolo: interpreta la regina delle sirene nella fiction Rai

26 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Ornella Muti, zia Ingrid in Sirene

Ornella Muti è la regina delle Sirene: l'attrice icona del cinema italiano è tra i protagonisti della serie fantasy di Raiuno al via oggi, giovedì 26 ottobre. In un cast ricco non può non spiccare l'interprete romana, entusiasta di un ruolo che le permette di continuare a sognare. Ad Ornella Muti è stato affidato il ruolo di Zia Ingrid, una sirena pluricentenaria che sa perfettamente come comportarsi con gli uomini e come gestirli. E infatti a Miami, dove è diventata una celebrità, ha al suo servizio maschi muscolosi e abbronzati, soggiogati al punto tale che le hanno perfino dedicato un cocktail come tributo alla sua leggendaria bellezza. Ma qual è il segreto di questo personaggio? Essere in grado di comportarsi perfettamente, seguendo poche e inflessibili regole: non si mischia mai tra gli esseri umani, né entra nelle loro faccende private, non si fa ingannare dalle loro passioni e sentimentalismi. Sirene rappresenta dunque una bella sfida cinematografica per Ornella Muti, che del resto sugli italiani ha quasi la stessa presa delle sirene.

ORNELLA MUTI: "IO, LA REGINA DELLE SIRENE"

Ornella Muti non ha fornito molti dettagli sul personaggio che interpreta in Sirene: «È una favola, quindi non voglio rovinare la magia svelando anche piccole cose», ha dichiarato nell'intervista rilasciata a SpettacoloMania. Qualche indicazione però la fornisce in merito al suo personaggio, zia Ingrid: «Interpreto la regina delle sirene che arriva a protezione di quelle uscite dall'acqua per cercare di procreare. Hanno perso il loro tritone e io le controllo, perché capisco che stanno facendo cose pericolose». Nell'intervista l'attrice ha espresso con la sua nota ironia la soddisfazione per il ruolo che le è stato affidato: «Sono contenta di questo ruolo, perché mi ha permesso di continuare a sognare nel mio piccolo mondo fantastico, che non è certo come questo dove la gente non si ama più». Così però cresce ulteriormente la curiosità dei fan che non vedono l'ora di vederla nelle vesti della regina delle sirene.

LA VITA DA SINGLE DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO

Alla vigilia del suo ritorno in tv con la fiction Sirene, Ornella Muti ha parlato al settimanale femminile F di Cairo Editore. L'attrice e sex symbol ha raccontato per la prima volta, e da single, la sua delusione verso gli uomini e l'amore. «Noi donne facciamo il grande errore di riversare sugli altri l'amore che abbiamo e che è immenso». Invece le donne dovrebbero avere la forza di guardarli «per quello che sono, prendere quello che possiamo e cominciare a capire che amarci - amare noi stesse - è l’unica soluzione per uscire dall’inferno». Il riferimento è all'ex marito Federico Fachinetti, padre dei figli Andrea e Carolina. E a proposito dei figli, ammette di essere stata una madre ingombrante. La maggiore, Naike, si è rivelata poi molto estroversa: «Ha una mente molto brillante e intelligente, credo che faccia delle cose forti, però la sua è una forma di espressione moderna e io la rispetto. Alla fine quello che mette in rete va bene, io sono sua madre e lei è una regina dei social».

© Riproduzione Riservata.