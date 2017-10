ALESSIA MACARI È ALEXIA/ Video, si riparte da un ottimo terzo posto (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, Alessia Macari dopo aver vestito i panni di Christina Aguilera questa sera dovrà trasformarsi nella celebre cantante italiana Alexia.

27 ottobre 2017

Alessia Macari a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI ALEXIA

La showgirl Alessia Macari questa sera tornerà ad essere protagonista a Tale e Quale Show 2017, programma in onda su Rai 1 per la conduzione di Carlo Conti. L’artista ciociara ex volto di Avanti un altro e vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, dopo aver vestito i panni la scorsa settimana della celebre cantante americana Christina Aguilera questa sera dovrà misurarsi con l’imitazione di Alexia. Un compito non semplice ma che sembra rientrare nelle corde della Macari che fino a questo momento ha dimostrato di ritrovarsi a proprio agio con l’imitazione di artisti con caratteristiche simili. Secondo le anticipazioni, Alessia Macari dovrà cantare il brano Dimmi come, sedicesimo singolo di Alexia pubblicato nel 2002. Una canzone che venne presentata al Festival di Sanremo del 2002 permettendo alla cantante di origini piemontesi di arrivare ad un passo dalla vittoria finale (fu seconda) e di conquistare la certificazione di Disco di platino avendo venduto oltre 50 mila copie.

ALESSIA MACARI, LA SUA AGUILERA È DA PODIO

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2017 andata in onda nella scorsa settimana, Alessia Macari ha presentato una ottima imitazione della cantante americana Christina Aguilera sulle note del celebre brano Beautiful. Una indovinata vocalità ed un aspetto fisico abbastanza simile a quello dell’Aguilera hanno permesso ad Alessia Macari di sorprendere la giuria ed il pubblico presente in studio. Il meno generoso con lei è stato Enrico Montesano con soli 10 punti mentre Christian De Sica, Loretta Goggi ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi, si sono trovati concordi nel premiare la performance con ben 13 punti. Alla fine l’esibizione ha raccolto 49 punti di giuria a cui si sono aggiunti i 10 punti della seconda fase della votazione, permettendole di chiudere la serata al terzo posto. In classifica generale la Macari ora si trova al settimo posto con 191 punti. Clicca qui per rivedere Alessia Macari nei panni di Christina Aguilera.

