AMERICAN HORROR STORY 7/ Anticipazioni del 27 ottobre 2017: il passato rivela diversi indizi sui protagonisti

American Horror Story 7: Cult, anticipazioni del 27 ottobre 2017. Nel passato, Kai trova il modo di ottenere la fedeltà di Beverly, Harrison e Meadow.

American Horror Story 7, in prima Tv assoluta su Fox

AMERICAN HORROR STORY 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 27 ottobre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di American Horror Story 7, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Io credo in te". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nel passato, Rudy (Cheyenne Jackson) ha in terapia una donna affetta da diverse fobie, fra cui anche la paura di essere rinchiusa all'interno di una bara. Diversi mesi dopo, Rosie (Laura Allen) ed il marito Mark (Ron Melendez) vengono aggrediti in casa dai clown e rinchiusi in forza all'interno di due bare, in cui moriranno vivi e soffocati. Nel presente, Ally (Sarah Paulson) è sconvolta per l'omicidio appena commesso e si chiede se il figlio sia rimasto traumatizzato. Il detective Samuels (Colton Haynes) continua a sottolineare che si è trattato di legittima difesa e ricorda alle due mogli che Pedro (Jorge-Luis Pallo) era sospettato di un omicidio. Il giorno seguente, Ivy (Alison Pill) scopre che diversi cittadini e attivisti si sono radunati all'esterno del ristorante per manifestare contro Ally. Sul posto è presente anche la giornalista Beverly Hope (Adina Porter), che riprende in diretta l'arrivo delle due donne. Kai (Evan Peters) è l'unico a manifestarle la propria comprensione, mentre Meadow (Leslie Grossman) e Harrison si presentano alla porta della donna per farle conoscere il loro disgusto. I due vicini sono infatti convinti che abbia ucciso Pedro solo perché è una razzista e le assicurano di volerla fuori dal quartiere. Più tardi, Ally e la moglie scoprono tramite il notiziario del ritrovamento dei due corpi di Rosie e Mark e che la loro morte viene collegata all'omicidio dei Chang. Dopo aver visto durante la notte un autocarro spargere una strana sostanza verde, Ally trova il mattino seguente un forte quantitativo di corvi morti nel giardino di casa. Grazie all'arrivo di Winter (Billie Lourd), le due donne scoprono inoltre che qualcuno ha pubblicato un annuncio con il loro indirizzo per attirare maniaci. Ally è convinta che siano stati i Wilton a vendicarsi contro di loro, dato l'annuncio fortemente razziale e manifesta i propri timori a Rudy, che le fissa una seduta d'emergenza. Di ritorno dal lavoro, Ally scopre che i vicini di casa hanno regalato un porcellino d'India ad Oz come proposta di pace e va su tutte le furie. Decide quindi di contattarli per affrontarli, non sapendo che in quel momento la coppia si trova in compagnia del detective Samuels. Subito dopo, la donna vede di nuovo il camion per strada e cerca di fermarli, ma viene quasi investita. Nel passato, Kai si presenta a casa di Meadow per una delle loro sedute in cui la donna gli rivela le sue paure, ma dato che dimostra di non fidarsi di lui, finisce per picchiarla. Nel presente, Ally e Ivy scoprono che qualcuno ha disegnato il simbolo dei clown sulla loro porta ed assistono alla morte del porcellino d'India, che viene cotto nel microonde. Ally è convinta che i vicini siano colpevoli e decide di affrontarli di persona, finendo per colpire Harrison in casa loro. Anche se scoprono che i vicini hanno lo stesso simbolo su un lato della casa, Ally decide di non informarli e più tardi, mentre informano Samuels di quanto avvenuto, scopre che Oz ha trovato il video che dimostra l'approccio seduttivo di Winter. Ivy decide quindi di lasciare la moglie, ma scoprono che Meadow è scomparsa e che Harrison è sporco di sangue.

ANTICIPAZIONI DEL 27 OTTOBRE 2017, EPISODIO 4 "IO CREDO IN TE"

La puntata rivelerà come Ivy ha conosciuto Winter diversi mesi prima, durante una manifestazione a sostegno di Hilary Clinton. La ragazza infatti la aiuterà ad evitare le avances di un elettore di Trump ed in seguito e suggerisce di dare una lezione allo sconosciuto. Winter le indica inoltre un garage in cui rinchiudere l'uomo, in cui lo nasconderanno dopo averlo rapito. Quando la ragazza informerà il fratello, quest'ultimo deciderà di esercitare la propria manipolazione sullo sconosciuto, imponendogli come unica via di fuga l'amputazione del braccio che Winter gli ha ammanettato ad una tubatura. Convince poi Harrison a ribellarsi al capo omofobo e lo aiuterà ad occultare le prove del suo omicidio grazie a Beverly Hope. La donna infatti ha reagito pubblicamente in passato contro un misogino che l'ha ricoperta di insulti ed in seguito si è fatta rinchiudere in una clinica per controllare la propria ira. Kai decide di fare leva proprio su questo dettaglio e la circuisce in modo che accetti di entrare a far parte della sua alleanza, in cui sono già coinvolti i coniugi Wilton.

