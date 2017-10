ANNALISA MINETTI È BARBRA STREISAND/ Video, In vetta alla classifica generale (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, Annalisa Minetti dopo aver vestito i panni di Mia Martini questa sera dovrà trasformarsi nella celebre cantante americana Barbra Streisand.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Annalisa Minetti a Tale e Quale show

NEI PANNI DI BARBRA STREISAND

Annalisa Minetti è nettamente la principale protagonista di questa edizione 2017 del format televisivo Tale e Quale Show 2017 presentato su Rai 1 da Carlo Conti. Infatti la cantante che nel proprio palmares vanta anche una vittoria al Festival di Sanremo, si è imposta in ben 3 puntate sulle 5 proposte fino a questo momento il che ne fa la principale favorita alla vittoria finale. In questa settimana, dopo aver ammaliato tutti il passato venerdì nei panni di Mia Martini, la Minetti dovrà assolvere l’arduo compito di imitare una diva con la d maiuscola come Barbra Streisand. Un compito che tuttavia dovrebbe favorire la Minetti soprattutto in ragione dell’ottima performance offerta nella prima puntata quando è stata chiamata ad imitare Celine Dion. La canzone in oggetto per l’imitazione è la celebre Memory scritto nel 1981 da Andrew Lloyd Webber per il noto musical Cats ed interpretato tra gli altri proprio dalla Streisand con enorme successo.

ANNALISA MINETTI, TERZA VITTORIA DI PUNTATA

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show, Annalisa Minetti ha proposto al pubblico presente in sala e alla giuria un suggestivo ricordo di Mia Martini sulle note di una struggente canzone come Gli uomini non cambiano. Una performance caratterizzata da un timbro vocale molto somigliante e da una mimica facciale molto studiata. Alla fine dell’esibizione il pubblico le ha tributato una meritata standing ovation e la giuria ha voluto premiarla con voti decisamente alti. Infatti ha deciso di dare il massimo punteggio ed ossia i 16 punti previsti Enrico Montesano, Loretta Goggi ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi. Leggermente meno alto il giudizio di Christian De Sica che si è fermato a 15 punti per un totale di 62 a cui poi si sono sommati altri 5 punti della seconda fase della votazione. Per la Minetti è stata la terza vittoria di serata mentre in classifica generale è prima con 287 punti. Clicca qui per rivedere la performance della Minetti nei panni di Mia Martini.

© Riproduzione Riservata.