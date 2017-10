BENEDETTA MAZZA È CLAUDIA MORI/ Video, il tormentone "Non succederà più" (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, Benedetta Mazza dopo aver vestito i panni di Elisa Toffoli questa sera dovrà trasformarsi nella celebre cantante italiana Claudia Mori.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Benedetta mazza a Tale e quale show

NEI PANNI DI CLAUDIA MORI

Quella di oggi è una puntata di Tale e Quale Show 2017 nella quale è molto attesa e sentita la perfomance della showgirl Benedetta Mazza che ha dimostrato di essere in grande crescita. Dopo avere imitato molto bene la celebre Elisa Toffoli, questa sera la Mazza è alle prese con un personaggio altrettanto rilevante del mondo dello spettacolo italiano come Claudia Mori, moglie di Adriano Celentano e soprattutto apprezzata attrice e cantante. Dalle anticipazioni presenti sul web, sembra che il pezzo oggetto della trasformazione sia il tormentone Non succederà più, pubblicato nel 1982 assieme a Un filo di pazzia. Una canzone che è stata scritta da Giancarlo Bigazzi nella quale la Mori duetta con Adriano Celentano e che a quanto sembra è stata il portafortuna dei calciatori italiani nel Mondiale di Spagna 1982 che poi vide la storica vittoria dell’Italia di Bearzot.

BENEDETTA MAZZA AI PIEDI DEL PODIO

Nella scorsa puntata di Tale e Quale Show 2017, Benedetta Mazza ha vestito di panni della cantante friulana Elisa Toffoli nel brano Eppure sentire (un senso di te). È stata ampiamente la migliore performance proposta dalla Mazza in questa sua partecipazione nel programma di Rai 1 con una vocalità abbastanza simile a quella di Elisa e con un aspetto fisico straordinariamente vicino grazie all’ottimo lavoro fatto dal trucco e parrucco. Il maggior punteggio la Mazza lo ha ottenuto da Enrico Montesano che le ha dato 13 punti mentre Christian De Sica si è tenuto piuttosto basso con soli 8 punti. Loretta Goggi le ha dato 10 punti ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi si è spinto fino a 12 punti per un totale di 43 a cui poi si sono aggiunti ulteriori 10 incassati nella votazione dei concorrenti. Benedetta Mazza ha chiuso la puntata al quarto posto mentre in classifica generale è decima con 183 punti. Clicca qui per rivedere la performance di Benedetta Mazza nei panni di Elisa Toffoli.

