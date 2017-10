Bake Off Italia 2017/ Anticipazioni nona puntata: tema pop, chi verrà eliminato verso Sorrento? (27 ottobre)

Bake Off Italia 2017, i pasticceri amatoriali per questa nona puntata in onda su Real Time, andranno a Sorrento da Gennaro Esposito, il "pop" il tema dell'appuntamento.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Bake Off Italia 2017

La golosissima pasticceria amatoriale, torna anche stasera, venerdì 27 ottobre, con la nona puntata di Bake Off Italia – Dolci in forno. Dopo il precedente appuntamento con nessuna eliminazione ed un nuovo ingresso, per gli aspirati chef di creazioni appetitose è arrivato il momento di confrontarsi per una “lotta” all'ultimo ciuffo di panna: chi verrà eliminato? La scorsa puntata, Giuseppe è rientrato in gara, saprà mantenere il suo posto oppure la sua esperienza si concluderà ancora una volta dopo pochi step? Nel frattempo, sempre in prima fila la bravura e il talento di Carlo, Rosalind e Tony che, nel corso del precedente appuntamento, ha conquistato di nuovo la sua leadership indiscussa. La puntata questa sera, sarà come sempre condotta dalla dolce Benedetta Parodi che, dopo l'esordio fallimentare di Domenica In, continua ad arrancare con la sorella Cristina, in onda su Rai1 nel dì di festa. La conduttrice però, cerca conforto nel pasto consolatorio per eccellenza: il dolce. Al suo fianco, anche i tre giudici: Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e la new entry Damiano Carrara.

Bake Off Italia, i concorrenti a Sorrento con Gennaro Esposito

Il nuovo appuntamento con Bake Off Italia 2017, andrà in onda stasera su Real Time (canale 31 del digitale terreste). Oltre alle prove sotto il famoso tendone, ci sarà modo anche di fare le valigie per approdare a Sorrento, insieme allo chef Gennaro Esposito: cosa cucineranno con lui? Recentemente intervistato per reportergourmet.com, lo chef stellato ha confessato di fare questo lavoro da oltre 30 anni: "Ho iniziato da ragazzino con mio zio pasticciere; mi affascinavano le sue mani che in pochi gesti creavano dei dolci così saporiti e apprezzati da tutti". Come potete ben vedere, Esposito ha mosso i suoi primi passi in cucina, proprio cucinando dolci ecco perché, facendo un salto nel passato, potrebbe ancora una volta cimentarsi in creazioni dolciarie. Dopo la pasticceria, all'inizio del suo percorso da chef, proponeva piatti tradizionali della cucina partenopea: "come gli spaghetti alle vongole o il pesce all’acqua pazza, finché non ho creato la parmigiana di pesce bandiera, che ha cambiato le carte in tavola". Staremo a vedere cosa deciderà di fare questa sera, al fianco dei pasticceri amatoriali del cooking show dedicato alla pasticceria.

Il Pop sarà il tema di Bake Off: chi conquisterà il Grembiule blu?

Quale sarà il nuovo tema della nona puntata di Bake Off Italia in onda nel prime time? Gli aspiranti pasticceri dovranno confrontarsi con il “pop”. Come sempre tre prove, la prima sfida creativa, quella tecnica e l'ultima: la prova Wow che dovrà lasciare i tre giudici proprio a bocca aperta. Dopo un precedente appuntamento senza alcuna eliminazione, stasera per forza di cose, qualcuno dovrà abbandonare il mitico tendone delle meraviglie, chi dovrà darsi per vinto ad un passo dalle battute finali? Giuseppe riuscirà a competere con il resto dei concorrenti? Anche Benedetta, Giustina e Malindi, “rischiano il posto”. Il grembiule blu, la scorsa settimana è finito nuovamente nelle mani di Carlo, vedremo se lo vorrà cedere agli altri pasticceri o se – di contro – lo terrà anche per la prossima puntata fino a conquistare il record di tre gloriosissimi camici di color blu. A breve, collegandovi su Real Time, scoprirete tutto sulla nuova puntata dedicata alla pasticceria: tutti pronti?

