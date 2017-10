Barbara D'Urso/ "Voglio condurre Sanremo e so che prima o poi accadrà" (Matrix Chiambretti)

La giornalista e conduttrice televisiva Barbara D'Urso sarà ospite questo venerdì nella nuova puntata di Chiambretti Matrix, il talk show condotto da Piero Chiambretti su Canale 5

Barbara D'Urso, in uno scatto (Facebook)

Sarà Barbara D’Urso una delle protagoniste della nuova puntata di Matrix Chiambretti, il talk show di intrattenimento e approfondimento condotto ogni venerdì da Piero Chiambretti su Canale 5: nell’appuntamento del 27 ottobre, infatti, la vulcanica giornalista e presentatrice “ricambierà” di fatto la visita che proprio il conduttore e showman torinese le aveva fatto nel salotto di Domenica Live e si concederà una lunga intervista all’interno della quale, stando alle prime anticipazioni, non parlerà solo della propria carriera e dei successi che sta mietendo con i suoi programmi sulle reti Mediaset, ma si lascerà andare anche a qualche spunto di riflessione più personale: d’altronde, lo spettacolo condotto da Chiambretti, tra ironia dissacrante e un’atmosfera rilassata, sembra il luogo ideale per scoprire una D’Urso che forse il suo affezionato pubblico televisivo conosce meno.

BARBARA D'URSO E I SIPARIETTI CON CHIAMBRETTI A DOMENICA LIVE

E una sorta di piccola “preview” di quello che potrebbe accadere venerdì sera negli studi televisivi di Matrix Chiambretti si è già avuta due settimane fa, quando Barbara D’Urso ha avuto nel suo già ricco parterre di ospiti proprio lo stesso 61enne ex comico e conduttore televisivo originario di Aosta: in quell’occasione, anzi, la conduttrice napoletana aveva addirittura anticipato l’ospitata sottolineando il fatto che Chiambretti non si fa mai intervistare da nessuno, eppure lei era riuscita a convincerlo. Infatti, in una precedente occasione, Chiambretti aveva confessato proprio alla 60enne conduttrice di Pomeriggio 5 che non voleva partecipare a un suo programma “per paura di potermi mettere a piangere”. L’ex “Pierino la Peste”, pur non scoppiando in lacrime come promesso, ha avuto modo di raccontare la sua infanzia nel salotto domenicale di Barbara D’Urso e ha ricevuto persino la sorpresa della presenza di sua madre in studio, dando subito via assieme alla donna ad alcuni divertenti siparietti e rimproverando poi bonariamente la padrona di casa dello show per quello che lui ha definito un vero e proprio “colpo basso”.

BARBARA D'URSO: "PRIMA O POI CONDURRO' IL FESTIVAL"

In attesa di mettersi (metaforicamente) a nudo in Matrix Chiambretti, Barbara D’Urso ha intanto rilasciato una interessante intervista che segue di poco una secca smentita a proposito di una presunta love story con l’attore Gerard Butler (“Non è vero nulla, sono single!”) e nella quale ha fatto un paio di affermazioni che faranno discutere. Parlando con Vanity Fair, infatti, la presentatrice e giornalista si è vantata di alcuni recenti record d’ascolto, ricordando che i suoi show da più di un mese staccano la concorrenza della Rai “anche di 10 punti di share”. Non solo: uno dei passaggi più interessanti dell’intervista riguarda anche quello che lei chiama come il “Festival delle larghe intese”, ovvero un Sanremo che si configuri come il trionfo del nazional-popolare, dando una carezza al servizio pubblico e parlando di “Raiset”: e, a tale proposito, la D’Urso ha affermato che, prima o poi, sente che arriverà “il suo momento di condurre Sanremo”, spiegando che comunque il pubblico va sempre sorpreso con cose nuove: che abbia già in mente il programma del suo Festival?

