Beautiful / Brooke si prepara ad informare Eric: le parole di Quinn la faranno cambiare idea?

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 ottobre: Brooke e Quinn si scontrano duramente dopo il bacio che quest'ultima ha scambiato con Ridge. La notizia verrà riportata ad Eric?

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Sarà una puntata particolarmente avvincente quella che attenderà i telespettatori di Beautiful oggi a partire dalle ore 13:40 su Canale 5. In essa, infatti, Brooke sarà furiosa e agitata dopo avere assistito al bacio che Quinn e Ridge si sono scambiati sulla spiaggia. La Logan non saprà come comportarsi: vorrebbe rivelare immediatamente ad Eric quanto scoperto, per metterlo al corrente dell'infedeltà della moglie, ma allo stesso tempo sarà consapevole che ciò potrebbe causare la fine del loro matrimonio. Per questo, deciderà di confrontarsi per prima cosa con la stessa Quinn, rivelandole di essere a conoscenza di ogni dettaglio sul flirt tra lei e Ridge. Inutile aggiungere che la Fuller sarà sconvolta dopo avere ascoltato tali parole, soprattutto perché Brooke sembrerà convinta della strada giusta da seguire. La madre di Wyatt proverà in tutti i modi a convincere la rivale a mantenere il segreto per sé, precisando che un simile errore non si ripeterà più in futuro.

Beautiful: Brooke seguirà le richieste di Quinn?

Oggi a Beautiful Quinn supplicherà Brooke affinché non riveli ad Eric quanto da lei scoperto. Le dirà di stare tranquilla, perché si è trattato solo di un errore ma preciserà la propria dedizione completa per il marito. Tali suppliche, però, non sembreranno avere alcun esito nei confronti della madre di Hope che fuggirà via, prendendo il primo taxi che la condurrà verso l'albergo di Eric. In lei ci sarà la consapevolezza di dover dire la verità, poiché le bugie fino a questo momento hanno fatto soffrire fin troppe persone. Si presenterà quindi davanti alla stanza del patriarca Forrester e busserà: solo allora Eric aprirà la porta trovandosi davanti alla sua ex moglie sconvolta. Brooke gli annuncerà di dovergli rivelare qualcosa di molto importante: avrà davvero il coraggio di andare fino in fondo in questa vicenda?

