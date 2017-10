Belen Rodriguez/ Foto, a cena con Andrea Iannone e un look da urlo

Belen Rodriguez è stata immortalata per le vie di Milano in compagnia di Andrea Iannone e un look da urlo che non passa inosservato. Ecco le foto pubblicate su Oggi.

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez sta seguendo con curiosità e apprensione le sorti dei fratelli Jeremias e Cecilia all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2. Nei giorni scorsi ha sostenuto in modo esplicito Jere, confermando più volte il suo sostegno attraverso i social network. Anche sul comportamento di Giulia De Lellis ha detto la sua, rispondendo al commento di una fan attraverso il suo profilo Instagram. Secondo quanto da lei riportato, infatti, la fidanzata di Andrea Damante è molto furba. Sorprende invece che, almeno per il momento, la conduttrice di Tu sì que vales non si sia espressa per quanto riguarda le sorti di Cecilia e di Ignazio Moser. I due concorrenti si sono scambiati delle effusioni fin troppo accese nel corso degli ultimi giorni, fatto che ha suscitato il nervosismo di Ignazio Monte. Quest'ultimo è intervenuto direttamente fuori dalla Casa più spiata d'Italia per comunicare, con tanto di megafono, con la sua Chechu. Eppure le sue parole non sono servite a molto, considerando il 'quasi bacio' scambiato tra i due concorrenti.

Belen Rodriguez: il look da urlo con Andrea Iannone

Oggi I movimenti dei fratelli di Belen Rodriguez sono costantemente monitorati dalla modella, che non rinuncia ad esprimere il completo sostegno per il loro percorso all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ma non c'è solo televisione nei pensieri dell'argentina, attualmente impegnata nella conduzione di Tu sì que vales. Il settimanale Oggi ha immortalato la modella argentina e il fidanzato Andrea Iannone a cena in un locale di Milano. La mise di Belen ha decisamente attirato l'attenzione dei presenti, considerando le sue gambe lunghissime coperte in minima parte. Giacca scura, tacco 12 e guêpière è il look da lei scelto per una serata in compagnia del fidanzato che, dopo avere controllato la scollatura della sua amata, non è riuscito a nascondere il proprio entusiasmo anche davanti agli obiettivi. Clicca qui per vedere il servizio in esclusiva pubblicato su Oggi.

© Riproduzione Riservata.