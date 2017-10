CECILIA RODRIGUEZ / Le dichiarazioni su Ignazio Moser: "Mi piace amare ed essere amata"

Davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2, Cecilia Rodriguez esprime per la prima volta i dubbi sulla relazione con Francesco Monte e si apre ad Ignazio Moser.

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Le certezze di Cecilia Rodriguez cominciano a vacillare all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 2. Negli ultimi giorni, infatti, la sorella di Belen fatica a nascondere il suo coinvolgimento nei confronti di Ignazio Moser, con il quale è arrivata molto vicina dallo scambiare un bacio appassionato. Anche Francesco Monte, che nel serale di lunedì si era detto certo dei sentimenti della fidanzata, ha evidenziato un certa perplessità per il comportamento di quest'ultima, tanto da essersi presentato con il magafono al seguito fuori dalla Casa di Cinecittà. Ma cosa sta davvero passando per la mente della modella di origini argentine? Se fino a qualche giorno fa Cecilia continuava a dichiararsi completamente fedele e innamorata dell'ex tronista, con il quale fa coppia fissa da quattro anni e mezzo, a partire da ieri pomeriggio anche per lei i dubbi si sono fatti più evidenti.

I primi dubbi di Cecilia Rodriguez al Grande Fratello Vip 2

Le ultime ore sono state particolarmente importanti al Grande Fratello Vip 2 dove presto potrebbe nascere una nuova storia d'amore. Il primo a dichiararsi apertamente nei confronti di Cecilia Rodriguez è stato Ignazio Moser che non ha nascosto il suo punto di vista: "Lo dico, mi piace passare il tempo con lei, ma lei ha un fidanzato fuori da ottant’anni, il che potrebbe essere un punto a favore perché essendo da ottant’anni è ora di cambiarlo. Però, non è che si esclude mai niente". La stessa Cecilia, per la prima volta dall'inizio della sua avventura nel reality show di Canale 5, ha evidenziato qualche dubbio sulla sua longeva storia d'amore: "Pensavo di avere le cose più chiare, ma non so se è più così. Se voglio cambiare vita? Sto bene fuori, ma alcune cose… si vedrà". E non solo la sua vita dopo il Grande Fratello Vip 2 viene messa in discussione. Anche in merito al rapporto con Ignazio Moser, Cecilia ha cominciato a vacillare e si è espressa in modo fin troppo chiaro: "Mi piace amare ed essere amata e credo che lui abbia bisogno di questo". Dichiarazioni forti, che potrebbero non piacere a Francesco Monte: quale sarà la sua prossima mossa?

