CHI HA INCASTRATO PETER PAN? / Pagelle: Pio e Amedeo, non proprio un esempio per i bambini (Ultima puntata)

Chi ha incastrato Peter Pan, ultima puntata. Ecco gli ospiti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti: Amadeus, Rovazzi, Antonella Clerici e Pio e Amedeo. Ecco il riassunto della serata.

27 ottobre 2017 Redazione

chi ha incastrato Peter pan?

IL RIASSUNTO DELLA PUNTATA

Iniziano ad arrivare i bambini protagonisti di Chi ha incastrato Peter Pan? Tra di Loro Christian, Jean Paul, Orlando, Alessandra e tutti gli altri seduti sui divanetti e pronti a riempire gli ospiti di domande e curiosità. Primo personaggio nel salotto di Paolo Bonolis è Amadeus: uno dei conduttori di punta di Rai Uno pronto alle domande dei piccoli che subito lo tempestano di richieste e domande. Poi per lui un gioco-prova: "I soliti ignoti", concorrenti i personaggi del minimondo di Avanti un Altro. Secondo ospite è Fabio Rovazzi: sulle note di Mi fa volare canta un pezzetto del popolarissimo brano. Risponde alle domande dei bambini e con Luca Laurenti e Leonardi DeCarli fa la chubby bunny challenge. Nuova ospite è Antonella Clerici: tra i tanti messaggi che la biondissima ha lasciato ce n'è uno bellissimo, "Non ci sono differenze di colore, di origine o provenienza. I bambini sono tutti belli". È tempo di Pio e Amedeo: anche per loro le domande dei bambini. Arriva l'illusionista Gaetano Triggiano che porta in scena un suo spettacolo. (DI Fabiola Granier)

LE PAGELLE

Ultima puntata di Chi ha incastrato Peter Pan con Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Tanti gli ospiti di questa serata: Amadeus, che ha fatto divertire tutti con la sua straordinaria naturalezza e simpatia e con il gioco "I soliti ignobili" che Paolo ha voluto riproporre al conduttore Rai con i personaggi di Avanti un Altro. Poi la splendida Antonella Clerici, che con tanta dolcezza, con fare da mamma per tutti, ha dato dei bellissimi consigli a tutti i bambini e raccontato molto aspetti della sua vita personale e professionale dando tanta fiducia a tutti i piccoli che sognano un giorno di lavorare in televisione. Un po' meno convincenti Pio e Amedeo: la loro comicità, molto divertente, non è però affatto adatta ai bambini. E per quanto fuori dagli schemi si voglia andare e si pensi ci sono battute, sketch e commenti che forse a piccoli dai 5 ai 10 anni non si dovrebbero dare. Perché a quell'età assorbono tutto, soprattutto il peggio. Per nulla ematico Fabio Rovazzi, che non ha sorpreso ma quasi addormentato. Completamente all'oscuro di tutto e tutti Luca Laurenti, a cui viene dato uno spazio davvero minimo all'interno del programma.

