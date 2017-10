CLAUDIO LIPPI E' NICOLA DI BARI/ Video, il conduttore cerca il suo riscatto (Tale e quale show 2017)

Claudio Lippi nella nuova puntata di Tale e quale show presterà il volto e la voce a Nicola di Bari, celebre cantante della scena musicale degli anni '70.

27 ottobre 2017 Dario Ghezzi

Claudio Lippi a Tale e Quale Show 2017

Claudio Lippi, nella nuova puntata di Tale e quale show di stasera 27 ottobre, si calerà nei panni di uno dei cantautori italiani più apprezzati e cioè Nicola di Bari. Sicuramente, Lippi cercherà di mettere nell'imitazione tutto il suo impegno per cercare di riscattare delle prove non proprio brillanti delle scorse settimane e che lo hanno sempre penalizzato, facendolo risultare spesso ultimo nelle classiche di gradimento. Se in trasmissione Lippi non riesce ad emergere, lo stesso non si può dire nel mondo social dato che la sua imitazione di Amanda Lear ha fatto impazzire il popolo della rete, il quale ha apprezzato anche la sua versione di Dean Martin. Everybody loves somebody è stata applaudita da pubblico e giuria e ora per lui le cose si faranno sempre più complicate per cercare di bissare il successo della quinta puntata.

LIPPI E IL GIALLO DI DOMENICA IN

Claudio Lippi, in questo periodo, è impegnato su più fronti. Infatti, oltre che a Tale e Quale Show, l'artista è alla conduzione di Domenica In anche se non sta ottenendo i risultati sperati. La nuova trasmissione domenicale, infatti, sta registrando un vero e proprio flop d'ascolti non riuscendo neanche lontanamente ad avvicinarsi ai dati auditel della concorrenza e, in più, nella puntata del 22 ottobre è saltato il gioco Tre per tre proprio di Lippi e questo ha fatto pensare che il primo a fare le spese dei risultati poco incoraggianti del programma sia stato proprio il concorrente di Tale e quale show. A questo punto, Lippi dovrà dimostrare ancora più bravura e impegno nel programma di Carlo Conti per poter tornare in sella e riscattarsi da questa esperienza fallimentare del contenitore pomeridiano e mettere da partele critiche alla giuria. Infatti, ha confessato in una diretta sulla sua fan page come i pareri di De Sica, Goggi e Montesano non gli interissino ma sono dati per contratto dato che ognuno di loro vuole diventare un imitatore.

CLAUDIO LIPPI DIVENTA NICOLA DI BARI

Dopo Dean Martin, Totu Cotugno con la sua Italiano Vero, Claudio Lippi dovrà "trasformarsi" in Nicola Di Bari, il celebre cantautore italiano che ha vinto il Festival di Sanremo per due edizioni consecutive nel 1971 e 1972. Di Bari ha vinto Canzonissima nel 1971 ed è una delle stelle italiane più conosciute in America Latina, nonchè autore di brani che sono diventati dei veri evergreen della nostra scena musicale come Chitarra suona più piano e La prima cosa bella. Nei suoi brani abbiamo spesso il tema dell'attaccamento alla terra natia, con richiami alla campagna e alla vita rurale. Lippi, quindi, dovrà cercare di rendere al meglio questo artista e chissà che Carlo Conti non possa fare una sorpresa al conduttore facendogli trovare in studio il cantante proprio come successo recentemente con Iva Zanicchi e Roby Facchinetti.

© Riproduzione Riservata.