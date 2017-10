CRIMINAL MINDS 13/ Anticipazioni del 27 ottobre: il BAU a caccia di un killer della seduzione

Criminal Minds 13, anticipazioni del 27 ottobre 2017, su Fox Crime. Tre vittime mettono la squadra sulle tracce di un SI che agisce grazie ad un sito di incontri

Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta su Fox Crime

CRIMINAL MINDS 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 27 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Criminal Minds 13, in prima Tv assoluta. Sarà la terza, dal titolo "L'Angelo Azzurro". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: il corpo di una donna viene ritrovato in un forte stato di composizione all'interno di una valigia vintage, particolare che permette a Garcia (Kirsten Vangsness) di fare un collegamento con un altro caso precedente. Intanto, Reid (Matthew Gray Gubler) si sottopone ad un test per ottenere la riabilitazione e scopre che ci sono delle condizioni a cui deve sottostare. Mentre il BAU si trova ancora in volo verso la Florida, Garcia scopre che è stata ritrovata una terza vittima, rinchiusa in un'altra valigia e lasciata alla fermata degli autobus. Il medico legale rivela in seguito che l'SI potrebbe aver messo del rossetto sulle labbra della vittima, particolare che combacia con la precedente donna ritrovata. In base alle tracce sembra inoltre che la vittima potrebbe aver incontrato l'SI per un rapporto sessuale. Intanto, Reid rivela ad Emily (Paget Brewster) che per ogni caso affrontato dovrà trascorrere 30 giorni di pausa prima di riprendere le indagini successive, che la leader del BAU intende impegnare con attività di approfondimento extra. In seguito, JJ (A.J. Cook) conclude che l'SI approcci le diverse vittime grazie ad una finta storia, in cui rivela di essere appena stato lasciato. In questo modo attira l'attenzione delle prede che ha già individuato e che invita ad una cena galante. Risulta inoltre che il rossetto presente sulle labbra delle vittime risale a 30 anni prima, un oggetto che Rossi (Joe Mantegna) riconduce ad un possibile abbandono della madre dell'SI. Intanto, l'SI lotta contro la visione della nonna, che gli impone di uccidere una collega di lavoro per vendicarsi dell'abbandono della madre. William Lynch (Alberto Frezza) decide invece di dirottare la sua ira verso una donna più grande, una sconosciuta che aggredisce in casa propria. Dopo aver identificato la prima vittima, la squadra stringe il cerchio attorno a Lynch, scoprendo che la sua furia omicida è stata scatenata dalla morte della nonna e che il ragazzo ha un lungo passato con le malattie psichiatriche. In questo momento, William porta una collega a casa della nonna con la scusa di dimostrare alla donna che è diversa da tutte le vittime precedenti, ma la ragazza intuisce le sue intenzioni e viene presa in ostaggio. Poco dopo, la squadra raggiunge l'ex posto di lavoro di William e scopre che è in compagnia di Helen (Jeanine Mason). Reid scopre invece che William non è stato realmente abbandonato dalla madre, ma che la donna è stata uccisa diversi anni prima dalla nonna del ragazzo. Reid riesce a raggiungere infine la casa della donna poco prima che William uccida la nuova vittima, riuscendo a convincerlo ad arrendersi.

ANTICIPAZIONI DEL 27 OTTOBRE 2017, EPISODIO 3 "L'ANGELO AZZURRO"

Il BAU vola fino a Detroit per affrontare un duplice omicidio. Due uomini sono stati uccisi e ritrovati nell'arco di due settimane, impiccati mentre erano nudi ad un gancio da macello. In seguito l'SI ha trasmesso alle autorità uno snuff movie in cui una delle due vittime viene lasciato sanguinare fino alla morte. Grazie al filmato, la squadra scopre qualche indizio che identifichi il luogo in cui è stato rinchiuso il soggetto. Garcia invece scopre che entrambe le vittime avevano ritirato forti somme di denaro dai loro conti grazie a piccoli prelievi. Secondo le indagini, emerge che i due soggetti potrebbero aver sfruttato la somma per ingaggiare delle donne grazie ad un sito per appuntamenti, il Blue Siren. Risulta infatti che entrambe le vittime sono entrate in contatto con una certa Dasha, che tuttavia nega ogni responsabilità e manifesta il sospetto che l'SI possa averla seguita negli appuntamenti con le vittime.

