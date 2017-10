Carla Gozzi / La style coach: incursione a sorpresa al fianco di Donna Imma (Il Castello delle Cerimonie)

Carla Gozzi, Il Castello Delle Cerimonie: la style coach più famosa d'Italia, a grande sorpresa arriva a La Sonrisa al fianco di Donna Imma su Real Time, ecco tutte le info.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Carla Gozzi, Il Castello delle Cerimonie

Grande sorpresa al Castello delle Cerimonie: arriva Carla Gozzi. La nuova puntata del programma in onda su Real Time nella seconda serata del Canale 31 del digitale terreste, offrirà ancora una volta agli estimatori dei matrimoni (ma anche di altri eventi) "eccessivi", uno spaccato televisivo divertente verso l'organizzazione di un evento. I protagonisti però, dovranno vedersela anche con il gusto di Carla, da sempre campionessa di stile. La vita de La Sonrisa, verrà allietata dalla style coach più famosa d’Italia che, come di consueto, sarà prontissima a dispensare utili consigli. Durante la puntata poi, assisteremo anche all'organizzazione del diciottesimo compleanno delle gemelle Arianna e Chiara che avranno anche una insolita quanto particolare richiesta: per la loro festa, oltre agli abiti e le torte, anche due maiali. A questo punto, siamo curiosissimi di scoprire cosa ne penserà Carla Gozzi. Nel frattempo, se avete voglia di rifarvi il look a breve proprio Carla, sarà all'Ascom Formazione di Reggio Emilia per un appuntamento imperdibile il 20 novembre. La celebre style coach di programmi di grande successo come "Ma come ti vesti?", "Guardaroba perfetto" e Shopping Night", proporrà una consulenza personalizzata ad un numero massimo di dieci persone.

Carla Gozzi, ospite a sorpresa nel Castello delle Cerimonie di Real Time

Volete cambiare il vostro look e non sapete come fare? Carla Gozzi arriva in vostro soccorso! La style coach, questa sera dopo la nuova puntata di Bake Off Italia, tornerà in televisione con Il Castello delle Cerimonie. Nel frattempo, il 20 novembre a Reggio Emilia, dieci fortunati avranno la possibilità di ricevere i suoi consigli esclusivi sulle ultime tendenze di stile. Se volete partecipare all'incontro, dovete essere pronti ad affrontate l'analisi della fisicità così come sessioni di trucco per valorizzare il viso e varie consulenze: dal make up all'hair stylist che darà una rinfrescata al vostro taglio di capelli. Carla Gozzi è senza ombra di dubbio, l’esperta di moda e stile più famosa d’Italia. È famosa per le sue tantissime collaborazioni con Jean-Charles de Castelbajac, Thierry Mugler, Christian Lacroix, Calvin Klein, Mila Schön, Gabriele Colangelo, Yohji Yamamoto ed Ermanno Scervino. L'appuntamento con la consulente di stile è rinnovato quindi stasera, nella seconda serata del canale 31 del digitale terrestre.

© Riproduzione Riservata.