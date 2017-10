Chester Bennington / Il cantante dei Linkin Park suicida lo scorso luglio: ecco cosa dice il testamento

Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park morto suicida lo scorso luglio: svelato il contenuto del suo testamento e il toccante messaggio per i figli

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Chester Bennington

Un appuntamento imperdibile per i fan il concerto che si terrà oggi in ricordo di Chester Bennington, il leader dei Linkin Park scomparso lo scorso 20 luglio all’età di 41 anni. Il grande evento avverrà in California. Il cantante ha lasciato tutta la propria eredità ai figli, sono 6, avuti da tre diverse relazioni, e alla moglie Talinda, come scritto dal portale TMZ. Stando a quanto riportato dal sito americano alcuni beni andranno direttamente alla sua ultima moglie Talinda, che beneficerà, ad esempio, del piano pensionistico, mentre il resto andrà al Fondo Chester and Talinda Bennington Family creato dai due nel 2007 e rivisto nel 2009. Una somma cospicua sarà anche dedicata allo scopo di pagare i viaggi e gli spostamenti per tenere unita la famiglia allargata. Sarà sempre la vedova, Talinda, l’esecutore del contratto e la persona incaricata di gestire tutti i diritti sulla sua musica. Chester Bennington ha pensato davvero a tutto con scopi nobili che gli fanno onore.

IL COMMOVENTE MESSAGGIO PER I FIGLI NEL TESTAMENTO

Nel testamento di Chester Bennington c’è anche un toccante messaggio, con il quale il frontman dei Linkin Park chiede ai proprio figli di rimanere in contatto. Il testamento riporta: "Chiedo che le madri o i tutori incoraggino e permettano ai miei figli di vedersi e di frequentare la mia famiglia allargata e quella di mia moglie regolarmente e con continuità, in modo che i ragazzi sappiano di avere una grande famiglia che li ama". Ricordiamo che i Linkin Park hanno annunciato che trasmetteranno in streaming il loro concerto-tributo a Chester Bennington che si terrà a Los Angeles il 27 ottobre. Sarà possibile vedere il Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, andato immediatamente sold out, sulla pagina Youtube della band a partire dalle ore 10:45 ora italiana. Prenderanno parte all’evento i Blink-182, Jonathan Davis dei Korn, Machine Gun Kelly. E ancora, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan dei System of a Down, Kiiara, membri degli Avenged Sevenfold, Yellowcard, Bring Me the Horizon.

© Riproduzione Riservata.