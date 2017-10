Claudio Santamaria/ Brutti e cattivi, l'esordio alla regia e il mea culpa sulla Raggi (Matrix Chiambretti)

Claudio Santamaria, regista ed attore, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Chiambretti Matrix, in onda oggi 27 ottobre 2017 in seconda serata su Canale 5

Claudio Santamaria a Matrix Chiambretti

Tra gli ospiti del salotto di Chiambretti Matrix anche Claudio Santamaria, noto attore e regista italiano. Reduce dallo straordinario successo da protagonista con Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti, interpretazione che gli è valsa il David di Donatello per il miglior attore protagonista nel 2016, Claudio Santamaria ha recentemente esordito alla regia con Millionairs, cortometraggio presentato alla 74. Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, ed è in sala con l'ultimo film che lo vede protagonista, Brutti e Cattivi per la regia di Cosimo Gomez. Nelle ultime settimane l'attore romano è salito alla ribalta mediatica per la netta presa di posizione in difesa della nuova compagna, Francesca Barra, contro gli attacchi dei social network. Francesca Barra che sarà protagonista a Matrix Chiambretti in qualità di opinionista.

CLAUDIO SANTAMARIA E LA STORIA CON FRANCESCA BARRA

I progetti futuri di Santamaria, la storia con Francesca Barra ma soprattutto i 'fenomeni' di Brutti e cattivi al centro dell'intervista di Piero Chiambretti nella nuova puntata di Matrix Chiambretti, Intervistato da Repubblica, l'attore ha parlato così del film diretto da Cosimo Gomez: "il mio antieroe senza gambe, la dark lady senza braccia Sara Serraiocco, il nano Simoncino, il tossico Marco D'Amore sono reietti, emarginati che si prendono la loro rivincita sul mondo. E la rapina progettata serve al mio personaggio per rifarsi le gambe". Necessaria una trasformazione fisica non indifferente: "Sono partito dalla rasatura dei capelli, allo specchio non mi riconoscevo. Poi ho imparato a usare bene la sedia a rotelle: negli ultimi giorni riuscivo a "pinnare", andare su due ruote. Il set è stato anche divertente, penso alla scena in cui D'Amore mi prende in braccio per farmi fare pipì". Infine, una battuta sui veri brutti e cattivi di Roma: "Quelli che succhiano da questa città le risorse, quelli che si attaccano alla tetta della lupa per prosciugarla e non per nutrirsi. Ma spero in tempi migliori, io credo nel lieto fine”.

IL PENTIMENTO “POLITICO”

Attore e regista, ma Claudio Santamaria lo scorso anno si è reso protagonista di una netta presa di posizione politica pro Movimento Cinque Stelle, sostenendo la candidatura di Virginia Raggi a Sindaco di Roma. Una scelta di cui si è pentito, come rivelato ai microfoni dell'Huffington Post: "ono salito sul palco di Piazza del Popolo per sostenere la sindaca alla fine della sua campagna elettorale. Oggi capisco di avere sbagliato. Gli attori possono impegnarsi per delle cause sociali, ma credo sia più consigliabile non mescolarsi troppo alla politica". Un vero e proprio pentimento, di cui l'attore spiega successivamente i motivi: "Perché si finisce per essere identificati con una parte e di attirarsi l'ira di tutti quelli che stanno dall'altre. E non capisco perché ci sia bisogno di farlo, poi - io la penso in un modo, lei in un altro: che necessità c'è di fare tiro al bersaglio?". Presa di distanze netta da Virginia Raggi dopo averla sostenuta, un passo indietro motivato e un mea culpa sincero.

© Riproduzione Riservata.