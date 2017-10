DARIO BANDIERA È TONY HADLEY/ Video, la sua esibizione seconda solo alla Minetti (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, Dario Bandiera dopo aver imitato i Cugini di Campagna questa sera dovrà trasformarsi nel celebre cantante britannico Tony Hadley.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Dario Bandiera a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI TONY HADLEY

Nella sesta puntata stagionale di Tale e Quale Show, tra le esibizioni in programma spicca quella dell’ottimo Dario Bandiera che dopo aver ammaliato pubblico e giuria la scorsa settimana nei panni dei Cugini di campagna, ora è chiamato al complesso compito di trasformarsi nel famoso cantante britannico Tony Hadley storico frontman degli Spandau Ballet. È la prima volta che Bandiera si misura con un personaggio non di lingua italiana per cui c’è grande curiosità per scoprire come se la caverà. Tra l’altro dovrà interpretare uno dei maggiori successi di Tony Hadley ed ossia Gold, che soprattutto negli anni Ottanta dominava nella classifiche di mezza Europa. Nello specifico Gold venne pubblicato nel 1983 con un classico 45 giri otto l’etichetta Chrysalis Records ed era stato estratto dal fortunato album True.

DARIO BANDIERA, OTTIMO SECONDO POSTO

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show andata in onda la scorsa settimana, Dario Bandiera ha letteralmente conquistato tutti con una indovinata imitazione de I Cugini di campagna sulle note della loro più celebre canzone: Anima mia. La voce di Bandiera è stata perfettamente ‘tale e quale’, è proprio il caso di dire, a quella del frontman biondo dello storico gruppo italiano tra l’altro anche l’aspetto fisico è stato curato alla grande. Alla fine dell’esibizione Dario Bandiera ha giustamente raccolto una meritata standing ovation anche da parte della giuria: Enrico Montesano, Loretta Goggi ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi hanno premiato la performance con 15 punti mentre Christian De Sica ha dato 16 punti ed ossia il massimo. Alla fine il punteggio di Dario Bandiera è stato di 61 punti a cui si sono sommati altri 5 nella seconda fase di votazione per un ottimo secondo posto di puntata. Clicca qui per rivedere Dario Bandiera nei panni de I Cugini di campagna.

