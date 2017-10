DEMOLITION MAN/ Su Iris il film con Sylvester Stallone e Sandra Bullock (oggi, 27 ottobre 2017)

Demolition man, il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 ottobre 2017. Nel cast: Sylvester Stallone e Sandra Bullock, alla regia Marco Brambilla. La trama del film nel dettaglio.

27 ottobre 2017

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Demolition man va in onda su Iris oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 23.15. Si tratta di un action movie del 1993 che è stato diretto da Marco Brambilla, il regista italo canadese nato a Milano ma trasferitosi negli Stati Uniti in giovane età. Il cast di Demolition Man è composto da grandi nomi del cinema americano come Sylvester Stallone e Sandra Bullock. Accanto a loro figura anche l'attore americano Wisley Snipes, che veste i panni di Simon Phonix, noto per aver preso parte a pellicole cinematografiche di un certo spessore come Blade, 7 seconds, L'arte della guerra e Game of death. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

DEMOLITION MAN, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1996 a Los Angeles. John è un agente del Police Department della metropoli statunitense. Dopo una caccia spietata e senza esclusione di colpi, finalmente cattura il suo nemico numero uno, Simon Phoenix. Sfortunatamente, però, nel corso dell'operazione, John provoca una violenta esplosione che causa la morte di ben trenta persone. Sia Phonenix che John, vengono accusati di strage e congelati con la tecnica criogenica all'interno di un penitenziario di massima sicurezza. Passano circa 36 anni e Phoenix deve apparire d'avanti alla giuria che deciderà il suo destino. Nel corso dell'udienza, però, il pericoloso criminale fugge via, ammazzando ben tre persone prima di dileguarsi nel nulla. La polizia di Los Angeles non riesce a fronteggiare adeguatamente la furia omicida dell'uomo perchè negli ultimi 36 anni il mondo è profondamente cambiata. La società non è infatti più abituata alla violenza ed ai soprusi. Di fronte a questa complessa situazione Lenina Huxley, colonnello della polizia di Los Angeles decide di scongelare John Spartan, l'unico uomo in grado di fronteggiare Phoenix. L'agente viene così risvegliata ed informato di tutto ciò che è accaduto in sua assenza. Appena tornato in azione, John capisce che la prossima mossa di Phoenix sarà quella di procurasi delle armi ed assieme a Lenina si reca presso l'unico punto in cui sia possibile trovare fucili e munizioni, ovvero un museo dedicato alla storia del 900. Nel frattempo, il criminale in fuga scopre che la sua mente è stata riprogrammata nel corso dell'ibernazione. Il dottor Cocteau ha infatti inviato segnali al cervello di Phoenix in modo tale da indurlo ad uccidere un certo Edgar Friendly. Quest'ultimo è a capo di un gruppo di ribelli che non intendono sottostare al volere di Cocteau. Phonenix accetta ma impone al dottore di ordinare lo scongelamento di una serie di criminale sottoposti a trattamento criogenico.

