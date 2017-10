Donna Imma Polese / La figlia di Don Antonio prende le redini dell'azienda (Il Castello delle Cerimonie)

Donna Imma, Il Castello delle Cerimonie: ecco chi è la figlia di Don Antonio Polese che ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia con un programma tutto suo.

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Donna Imma Polese

Donna Imma è la figlia del Boss delle Cerimonie. Dopo la dipartita del padre, la signora ha preso in mano le redini della fortunata Villa dedicata agli eventi, ed ha continuato la sua propizia collaborazione con Real Time. Dopo Bake Off Italia 2017, tornerà in pista con un nuovo appuntamento dedicato alle Cerimonie ed i pomposi eventi. La Sonrisa dopo la morte del padre ha una sua erede ufficiale: Donna Imma. Stessa cosa per il programma su Real Time che, da "Boss delle Cerimonie" si è semplicemente trasformato in "Il Castello delle Cerimonie". La figlia di Don Antonio e Rita, porta avanti il progetto grazie al prezioso aiuto di Matteo, suo marito che rappresenta a tutti gli effetti il suo braccio destro. Con la sua proverbiale pazienza infatti, sarà sempre in grado di trovare una soluzione così come di rasserenare l'animo di sua moglie. Fin dalle prime battute, i telespettatori hanno avuto modo di vedere cos'avrebbe ereditato Donna Imma dal padre: postura e viso. La primogenita del Boss delle Cerimonie, ha ricevuto in dono oltre alla somiglianza fisica, anche il caratterino niente male. Ed infatti, la donna da sempre è appassionata al suo lavoro di imprenditrice.

Donna Imma, torna stasera nel suo Castello delle Cerimonie

Donna Imma fin dal principio, si è sempre occupata della parte amministrativa dell'Hotel. Il padre invece, aveva preferito occuparsi direttamente della sua gestione. Donna Imma ha anche un figlio, Tobia Antonio. Il giovane spesso è stato tra i protagonisti del Boss delle Cerimonie, in compagnia del nonno. Imma e Matteo, portando avanti la tradizione di famiglia, oltre alle discussioni, mettono spesso in primo piano la loro fortissima unione ed il feeling. Dopo la morte di Don Antonio Polese, le redini dell'intera struttura sono state prese dall'unica figlia femmina. Imma infatti, è cresciuta in una realtà che gli ha trasmesso, oltre alle tradizioni, anche il valore del lavoro. Dal matrimonio tra Rita e Don Antonio, sono nati Imma, Antonio e Pasquale. Lei però, appare l'unico membro della famiglia ad avere avuto ambizioni nel mondo dell'imprenditoria. Ed infatti, dopo poco tempo ha incominciato a gestire La Sonrisa con amore e tanta passione. Proprio stasera, subito dopo Bake Off Italia – Dolci in forno, vi aspetta in onda su Real Time per un nuovo appuntamento de Il Castello delle Cerimonie.

