EDY ANGELILLO È ANGELO BRANDUARDI/ Video, l’attrice prova una rimonta disperata (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show, Edy Angelillo nei panni di Angelo Branduardi: dopo aver interpretato Nancy Sinatra, si misura con il cantautore italiano dalla inconfondibile voce.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Edy Angelillo a Tale e Quale Show 2017

PER LEI IL PROSSIMO PERSONAGGIO È ANGELO BRANDUARDI

Stasera una puntata di Tale e Quale Show 2017 dove ci saranno delle ‘trasformazioni’ molto interessanti a partire da quella dell’attrice Edy Angelillo che dopo essere stata nella scorsa settimana una convincente Nancy Sinatra, in questa occasione dovrà assumere le sembianze fisiche e vocali del cantautore Angelo Branduardi. Secondo le anticipazioni, la Angelillo dovrebbe interpretare il brano Alla fiera dell’est, uscito nell’anno 1976 e contenuto nell’omonimo album. Si tratta del terzo album di Branduardi composto da pezzi scritti da lui con le parole della moglie Luisa Zappa, e che all’epoca riuscì a vincere il premio della critica discografica italiana. Il successo di Alla fiera dell’est, fu tale che negli anni seguenti ne furono pubblicate delle versioni in spagnolo, inglese e francese riuscendo a diventare fenomeno di caratura internazionale.

EDY ANGELILLO, UNA NANCY SINATRA NON DEL TUTTO CONVINCENTE

Nel sesto appuntamento di Tale e Quale Show 2017 andato in onda nella passata settimana, Edy Angelillo ha vestito i panni di un’amata star americana come Nancy Sinatra nella splendida canzone These Boots Are Made for Walkin’. La somiglianza fisica è stata notevole con la Angelillo che ha dimostrato di aver lavorato lungamente sul personaggio non solo per quanto riguarda il timbro vocale ma anche per quanto concerne la gestualità. La giuria ha espresso della valutazioni positive nei confronti dell’attrice anche se il punteggio non è stato straordinario. Enrico Montesano le ha tributato 8 punti così come il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi. Loretta Goggi ha premiato la Angelillo con 9 punti mentre Christian De Sica si è fermato a 7. Il totale è stato di 32 a cui si sono sommati ulteriori 5 punti incassati dagli altri concorrenti chiudendo al nono posto di serata mentre in classifica generale è penultima con 165 punti. Clicca qui per vedere il video della sua esibizione.

