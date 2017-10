Elenoire Casalegno/ Dalla cucina alla musica, passando per l'Inter (Matrix Chiambretti)

Elenoire Casalegno, nota conduttrice televisiva, sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Matrix Chiambretti, in onda oggi 27 ottobre 2017 in seconda serata su Canale 5

Elenoire Casalegno ospite a Matrix Chiambretti (Facebook)

Quarta puntata della nuvoa stagione di Matrix Chiambretti, programma condotto da Piero Chiambretti in onda in seconda serata oggi 27 ottobre 2017 su Canale Cinque: tra le ospiti del salotto del comico piemontese anche Elenoire Casalegno, nota conduttrice televisiva, attrice ed ex modella. L'artista ligure si confronterà con il conduttore e con il parterre della Repubblica delle donne, composta da Eva Robin’s nel ruolo di “Presidente della Repubblica delle Donne”, Alda D’Eusanio, la giornalista Francesca Barra e Madre Maria Vittoria Longhitano (arcidiacona). Tra le protagoniste dell’edizione del 2016 del Grande Fratello Vip, Elenoire Casalegno negli ultimi anni ha condotto diversi programmi tra Rai e Mediaset, in ultimo Il Pranzo della domenica su Canale Cinque, che dovrebbe tornare protagonista con una nuova edizione a partire da novembre. Dai progetti futuri alla vita sentimentale, passando per le opinioni sui temi caldi di oggi: questo e molto altro nell'intervista di Piero Chiambretti di questa sera.

ELENOIRE CASALEGNO E LE COPERTINE DI PLAYBOY

Lo scorso 27 settembre 2017 è scomparso all’età di 91 anni Hugh Hefner, fondatore della celebre rivista erotica Playboy e a capo del Playboy Enterprises. Ed Elenoire Casalegno è stata protagonista di ben due copertine della celebre rivista hard, come rivelato dalla conduttrice televisiva ai microfoni dell'Ansa: "Ho posato per la copertina di Playboy due volte: la prima avevo 20 anni e la seconda è stato sei anni fa. Ma non ho mai conosciuto il simpatico e allegro Hugh Hefner, di cui apprezzavo l’arte di provocare". Successivamente Elenoire Casalegno ha parlato della creatura di Hefner: "Il suo Playboy non è mai stato per me un giornale volgare. Hefner lo ha usato per trasformare il costume dei bigotti anni Cinquanta, periodo in cui la sessualità era vissuta solo come peccato, oscenità, e non con la libertà che abbiamo oggi". Precursore che ha scritto pagine importanti di storia: "Hefner ha lasciato un segno trasformando il costume e dando contenuti colti al suo magazine. Non dimentichiamo che ha intervistato Fidel Castro e Marlon Brando e tra le prime conigliette c'era Marilyn Monroe. Ma si è anche divertito molto, infatti è morto a 91 anni".

LA PASSIONE PER L’INTER

Dalla musica alla cucina, Elenoire Casalegno nella sua lunga carriera da conduttrice ha condotto anche Pressing, programma sportivo in onda su Italia Uno tra 1997 e 1999. Ed il calcio è una delle sue più grandi passioni, lei tifosa sfegatata dell’Inter. Recentemente, l'artista di Savona ha parlato dei suoi sogni da sostenitrice nerazzurra: "Ci sono tanti giocatori che vorrei. Spero che vengano fatti buoni acquisti perché non sempre avere tanto denaro significa spenderlo bene, a volte non è stato investito benissimo". Ma ciò che conta, come spiegato successivamente da Elenoire Casalegno, è che "ci sia equilibrio. Non basta un solo giocatore, anche il migliore del mondo, per fare una squadra. Ognuno lavora e porta il proprio lavoro ed è fondamentale che tutto il gruppo sia ben equilibrato. E comunque - conclude l'ex modella italiana - sempre forza Inter".

