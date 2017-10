FABRIZIO FRIZZI COME STA?/ Le condizioni post-ischemia: l’Eredità in onda lunedì 30 ottobre? (ultime notizie)

Fabrizio Frizzi, L'Eredità di nuovo in onda lunedì 30 ottobre? Ultime notizie sul conduttore colto da malore, la Rai potrebbe decidere di mandare in onda le puntate registrate

27 ottobre 2017 Fabio Belli

Fabrizio Frizzi come sta?

Non ci sono ancora novità certe sulle condizioni di salute di Fabrizio Frizzi, con il conduttore Rai colto a inizio settimana da un lieve malore sul quale ancora non sono stati comunicati particolari. Resta però la certezza del fatto che Fabrizio Frizzi debba essere curato e tenuto sotto controllo ancora per diverso tempo. La Rai stava temporeggiando per capire quali potessero essere, anche a lungo termine, i tempi di recupero di Fabrizio Frizzi per far tornare in onda il quiz che stava conducendo con grande successo ogni tardo pomeriggio prima del Tg della sera su Rai 1, ovvero L’Eredità. Ma visto che sembra che la situazione non si chiarirà in maniera troppo tempestiva, la tv di Stato potrebbe decidere di mandare in onda già da lunedì prossimo, 30 ottobre, le 14 puntate già registrate con Fabrizio Frizzi alla conduzione: questo sarebbe comunque un buon segno, perché signficherebbe che Frizzi si trova fuori pericolo, in attesa di un rientro definitivo.

FABRIZIO FRIZZI COME STA? POSSIBILE UN SOSTITUTO IN ARRIVO...

Dopo queste puntate già registrate, la Rai potrebbe affidare il programma ad un sostituto in attesa del rientro di Fabrizio Frizzi, con la certezza però di poter riconsegnare il programma al suo conduttore originale, altrimenti sarebbe costretta a temporeggiare ancora un po’. Negli ultimi due giorni si sono rincorse notizie contrastanti sullo stato di salute di Fabrizio Frizzi, che hanno un po’ stupito perché dopo le dichiarazioni del direttore Mario Orfeo, che aveva parlato del conduttore come in grado addirittura di fare due passi nel reparto, la tendenza era all’ottimismo. Invece il tutto è stato di nuovo avvolto in un alone di mistero, con la famiglia che continua ad assistere Fabrizio in maniera capillare, ma che non si sbilancia sulle sue condizioni di salute e fa restare il tutto permeato dalla privacy più stretta. Vedremo se il fine settimana sarà decisivo anche per tranquillizzare i tanti ammiratori e ammiratrici del conduttore che resta pur sempre uno dei volti più familiari ed amati della Rai.

