FEDERICA DE SANCTIS/ Video, lascia la conduzione: addio ai telespettatori di Sky Tg24

27 ottobre 2017 Fabio Belli

Ha salutato ufficialmente, con la sua ultima conduzione, i telespettatori di Sky Federica De Sanctis. Uno dei volti più noti dell’informazione della pay tv satellitare, che ha deciso di voltare pagina e di iniziare una nuova avventura lavorativa presso il comparto comunicazione di Poste Italiane. Una scelta sorprendente considerando che, dagli ultimi rumors trapelati, Sky aveva deciso di puntare su di lei scegliendola come volto femminile per la promozione del canale all news, ma la stessa De Sanctis ha spiegato di aver scelto un contratto “decisamente più remunerativo”, nonostante il saluto ai telespettatori sia stato commosso, pensando alle migliaia di ore trascorse in compagnia dopo tanti anni. Non è il primo volto particolarmente conosciuto e “storico” che lascia Sky Tg 24: prima di Federica De Sanctis, avevano salutato la televisione del magnate Murdoch Paola Saluzzi, da anni volto dell’approfondimento giornalistico di Sky Tg 24, e Gianluca Semprini.

POLEMICHE SUI TRASFERIMENTI A MILANO

Alla base di queste decisioni, ci sarebbero comunque i discussi trasferimenti a Milano che hanno coinvolto tutte le redazioni romane del colosso tv satellitare. Trasferimento dalla Capitale al capoluogo lombardo che non è stato ben digerito da molti, tanto che tutti coloro che hanno mercato, semplicemente se ne stanno andando o stanno comunque cercando di rivedere i loro contratti e le loro situazioni professionali. La situazione riguarda anche il volto forse più noto dello sport di Sky, ovvero Ilaria D’Amico: la sua condizione di mamma ormai non le consente di dedicarsi al 100% alla vita professionale, e la compagna del numero 1 della Juventus e della Nazionale, Gigi Buffon, starebbe pensando di rivedere il suo impegno. Non più contratto a tempo pieno ma collaborazioni part time, il che svincolerebbe soprattutto la D’Amico dall’esclusiva per Sky, e le permetterebbe di valutare altre offerte senza lasciare del tutto l’azienda, come ha deciso invece di fare Federica De Sanctis passando a Poste Italiane.

L'AFFETTO DEI FANS SUI SOCIAL

Il saluto ai telespettatori di Sky Tg 24 da parte di Federica De Sanctis è stato molto discreto e sobrio, a chiusura di una lunga esperienza professionale che l’ha resa una dei volti più conosciuti dell’informazione italiana. “Buon proseguimento, buon pomeriggio e buona fortuna” è stato l’augurio che ha voluto rivolgere ai telespettatori, come si è visto anche nel video postato su Instagram. E sui social i commenti sono stati numerosi, attestati di una stima cresciuta negli anni, conduzione dopo conduzione. “Ma che bel video saluto, elegante e professionista come sempre.” “Nooo senza di te non sarà più lo stesso, rimarrai sempre la regina del TG.” E ancora: “Una fortuna averti conosciuta. Sei una grande professionista, intelligente e sempre professionale ed elegantissima. In bocca al lupo!” Questi sono solo alcuni dei messaggi sul profilo Instagram di Federica De Sanctis, il saluto di chi ha avuto modo di seguire tutta una carriera che ha raggiunto l’apice sotto i riflettori di Sky Tg 24 e che ora aprirà un nuovo capitolo.

È stata una grande avventura. Grazie a tutti! Un post condiviso da FedericadeSanctis (@federica.desanctis) in data: 27 Ott 2017 alle ore 10:27 PDT

