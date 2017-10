FEDERICO ANGELUCCI È CLAUDIO VILLA/ Video, il cantante alle prese con il Reuccio (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show, Federico Angelucci nelle vesti di Claudio Villa: dopo aver interpretato Ricky Martin, alle prese con il celebre Reuccio della canzone italiana.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Federico Angelucci a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DI CLAUDIO VILLA

Stasera a Tale e Quale Show 2017 c’è tanta curiosità per scoprire come Federico Angelucci che nella passata settimana ha vestito i panni di Ricky Martin, saprà imitare nel miglior modo possibile un grande personaggio della musica italiana come Claudio Villa. In particolare sembra che Angelucci dovrà cantare uno dei brani più rappresentativi di Claudio Villa: Un amore così grande. Uno eccezionale personaggio del mondo della musica capace di vincere nella propria scintillata carriera qualcosa come quattro Festival di Sanremo. Soprannominato Il Reuccio per il suo temperamento fiero, ha regalato al pubblico una serie infinita di eccezionali canzoni come Granada, Marameo perché sei morto tra l’altro reinterpretando tanti classici del repertorio napoletano come Na sera e maggio, Malafemmena, Marechiaro, I’ te vurria vasà, Carmela e tanti altri brani come Arrivederci Roma e Addio Addio.

FEDERICO ANGELUCCI, DA SETTIMO POSTO IL SUO RICKY MARTIN

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2017 trasmessa la scorsa settimana, Federico Angelucci ha vestito di panni del celebre cantante sudamericano Ricky Martin interpretando il brano Un dos tres Maria. Nonostante una somiglianza fisica abbastanza approssimativa, Angelucci ha saputo offrire una performance all’altezza della situazione incassando valutazioni positive da tutti i giurati. Per Enrico Montesano la sua interpretazione è stata da 12 punti come del resto ha convenuto Christina De Sica mentre per Loretta Goggi ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi, l’interpretazione di Angelucci era da 11 punti per complessivi 46 a cui non se ne sono aggiunti altri nella seconda fase della votazione ed ossia quella dei concorrenti, per un buon settimo posto mentre in classifica generale è sesto a quota 219. Clicca qui per rivedere Angelucci nei panni di Ricky Martin.

