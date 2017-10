FILIPPO BISCIGLIA È LIGABUE/ Video, ultimo con “L’estate addosso” di Jovanotti (Tale e Quale Show 2017)

Filippo Bisciglia in questa nuova puntata di Tale e Quale Show veste i panni di Luciano Ligabue: dopo aver interpretato Jovanotti si misura con il rocker Luciano Ligabue.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Filippo Bisciglia a Tale e Quale Show 2017

NEI PANNI DEL ROCKER LUCIANO LIGABUE

Dopo aver vestito i panni nella scorsa settimana di Lorenzo Jovanotti, Filippo Bisciglia è chiamato ad un compito gravoso anche in questa nuova puntata di Tale e Quale Show 2017 condotta su Rai 1 da Carlo Conti. Infatti, Bisciglia dovrà trasformarsi nell’amatissimo rocker emiliano Luciano Ligabue che così tanto successo ha ottenuto nel corso della propria carriera. Stando alle anticipazioni, il Ligabue – Bisciglia dovrebbe cantare il brano Tu sei lei, singolo pubblicato il 25 novembre del 2013 ed estratto dall’album Mondovisione prodotto da Luciano Luisi. All’epoca dell’uscita ebbe immediatamente un grande impatto esordendo al quarto posto della classifica FIMI, rimanendo tra i più venduti per ben quattro settimane di fila tant’è che ha ottenuto la certificazione di disco platino avendo superato le 30 mila vendite. Insomma, uno dei tanti successi firmati Luciano Ligabue capaci di intercettare l’interesse del pubblico.

FILIPPO BISCIGLIA, IL SUO JOVANOTTI È DA ULTIMO POSTO

Nella quinta puntata di Tale e Quale Show, Filippo Bisciglia ha vestito i panni di Lorenzo Jovanotti cantando il brano L’estate addosso. Una canzone non semplicissima tant’è che rispetto alle passate settimane, Bisciglia ha fatto segnare un pesante passaggio a vuoto che ha compromesso in parte la sua classifica generale. Infatti, il suo Jovanotti non ha impressionato i quattro giurati che gli hanno dato dei voti decisamente bassi. Enrico Montesano e Christian De Sica hanno ritenuto che quella di Bisciglia fosse l’interpretazione meno buona del lotto dandogli solo 5 punti mentre Loretta Goggi ed il quarto giudice di serata Alessandro Preziosi gli ha dato 6 punti a testa per complessivi 22 a cui peraltro non si sono aggiunti altri punti nella seconda fase della votazione. Per Bisciglia mesto ultimo posto. Clicca qui per rivedere l’esibizione.

