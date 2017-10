FRANCESCO MONTE / Interviene Jessica Cerniglia: "Adesso non mi limiterò più, racconterò tutta la verità"

Francesco Monte è in crisi con Cecilia Rodriguez? Sulla questione interviene la sua fantomatica ex amica Jessica Cerniglia, che minaccia di raccontare particolari inediti.

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Francesco Monte, Grande Fratello Vip 2017

Un nuovo grattacapo si aggiunge alla già complicata situazione di Francesco Monte, fidanzato di Cecilia Rodriguez. Al Grande Fratello Vip 2 quest'ultima si è pericolosamente avvicinata al compagno di avventura Ignazio Moser con il quale, qualche ora fa, ha condiviso dei momenti intensi: la coppia è arrivata quasi a baciarsi dopo essersi scambiati confidenze ed altri progetti per il futuro (come lo scambio di un tatuaggio che dovrà ricordare tale esperienza televisiva). Tale comportamento della fidanzata non è risultato affatto gradito a Francesco Monte, che è intervenuto recandosi fuori dalla Casa più spiata d'Italia urlando il nome di Cecilia con un megafono e chiedendole spiegazioni sul suo comportamento. A peggiore una situazione già critica, e che sta scatenando un gran polverone nei social network, si sono aggiunte anche la dichiarazioni di una fantomatica ex amante di Monte, già nota al popolo di Uomini e donne.

Francesco Monte e le dichiarazioni di Jessica Cerniglia

I fan di Francesco Monte ricorderanno Jessica Cerniglia, la ragazza che circa cinque anni fa arrivò nello studio di Uomini e donne dichiarando di avere avuto un flirt clandestino con l'ex tronista ai tempi della sua frequentazione con Teresanna Pugliese. Anche successivamente, la ragazza aveva lasciato intendere che tra lei e Monte ci fossero stati degli incontri clandestini al punto da averlo seguito persino negli Stati Uniti dove lui si trovava in vacanza insieme ad un amico. Non a caso, lo stesso Monte in tale circostanza si era sfogato sui social network precisando: "Nonostante mi sia preso un periodo di vacanza da trascorrere in tranquillità con mio fratello ed un amico, questa tranquillità è stata disturbata da una persona di cui oggi sfortunatamente si ritorna a parlare in quanto sia lei che il suo amico si trovano nella mia stessa località (...) Volevo chiarire che tale persona sta facendo di tutto per farmi impazzire seguendomi, cercando di scattar foto in qualsiasi momento libero e creando falsi video per far credere a tutti voi che lei abbia qualcosa a che fare con me". Tali parole non devono essere state accolte positivamente da Jessica Cerniglia che, a distanza di cinque anni, da quel fantomatico flirt è intervenuta su Instagram esprimendosi sulla possibile crisi tra Francesco e Cecilia: "Come vedi la ruota gira per tutti caro Francesco Monte. Mi hai fatto passare per una poco di buono e anche una bugiarda davanti a tutta Italia. La gente dice ‘Povero Francesco’, ma povera Cecilia, povera. E comunque adesso non mi limiterò più, racconterò tutta la verità, tutta la verità".

