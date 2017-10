Fabrizio Baldassarre/ Chi è il nuovo "Dama" corteggiatore di Sabrina Ghio

La presenza di Fabrizio Baldassarre a questo punto sembra davvero essere superflua, almeno rispetto ai suoi colleghi corteggiatori, cosa ne sarà di lui a Uomini e donne?

27 ottobre 2017 Hedda Hopper

Fabrizio Baldassarre, Uomini e donne

Sin dalla prima puntata di questo trono classico di Uomini e donne, è stato ribattezzato come il nuovo "Dama" ovvero il sosia di Andrea Damante, il tronista veronese ed ex gieffino fidanzatissimo con Giulia De Lellis. Proprio la bella corteggiatrice all'epoca, ospite in studio, aveva fatto notare la somiglianza con il suo fidanzato ma l'attenzione di Sabrina Ghio era già tutta dedicata ai due Nicolò. Da allora sono passati ormai due mesi e il rapporto tra la tronista e i suoi due corteggiatori di punta è andata molto avanti visto che si parla addirittura di baci. Riuscirà il bel Fabrizio a farsi notare portando a termine la sua missione di conquistare Sabrina? Bello, tifoso della Lazio, romano e parrucchiere, Fabrizio Baldassarre è un ragazzo alla mano che ama fare sport, le moto e anche le belle ragazze, ma che cos'ha in comune con Sabrina Ghio?

SARÀ LUI IL PRIMO ELIMINATO ILLUSTRE?

Il giovane ama andare in giro con gli amici e sembra davvero poco pronto a fare il padre, forse questo è già saltato all'occhio di Sabrina che fino a questo momento non gli ha dato molta occasione di farsi conoscere? Dopo aver riconosciuto che si tratta davvero di un bel ragazzo e aver promesso che, prima o poi, sarebbe andato in esterna con lui, sembra che le occasioni per scambiare qualche battuta è davvero lontana dal voler creare qualcosa di importante. Secondo i bene informati proprio lui potrebbe essere il primo eliminato illustre nei prossimi giorni proprio alla luce del fatto che il cerchio si sta stringendo e presto conosceremo la scelta della bella ex ballerina di Amici.

