Fedez/ Il pugno al dj Mc Cece? Il rapper a processo, salta la conciliazione (ultime notizie)

Fedez: ultime notizie di oggi, 27 ottobre 2017, e aggiornamenti. Il rapper a processo per il presunto pugno al dj Mc Cece: fallita la conciliazione a causa della sua querela per calunnia.

27 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Fedez nei guai: il rapper, al secolo Federico Leonardo Lucia, sarà processato per il presunto pugno che avrebbe inferto al dj Mc Cece. Davanti al giudice di pace di Lecco, Antonella Signorile, doveva essere ratificata la conciliazione, ma l'avvocato Claudio Schiaffino, difensore del dj, ha ritenuto che non ci fossero le condizioni, a causa della presenza di una querela dei legali di Fedez per calunnia. Il rapper dunque sarà processato davanti al giudice di pace di Lecco il 19 marzo prossimo. Il dj aveva sporto denuncia per quanto accaduto il 6 giugno 2016 a Barzio, in Valsassina: ha accusato Fedez di averlo colpito con un pugno durante il festival musicale Nameless, di cui era presentatore. Mc Cece aveva denunciato anche pubblicamente quanto accaduto con il rapper, che era ospite della manifestazione: su Facebook raccontò di essere stato colpito con un pugno. Questa versione dei fatti però è sempre stata smentita da Fedez, che ha risposto con una querela per calunnia.

Il giudice di pace di Lecco, Antonella Signorile, preso atto della mancata conciliazione tra Fedez e il dj Mc Cece, ha fissato il processo nei confronti del rapper. Quest'ultimo è accusato di aver aggredito il dj, che si era presentato in ospedale a Lecco, dove gli venne diagnosticata una prognosi di tre giorni. «Ci ha provato in tutti i modi a rovinare il Nameless il "rapper" Fedez! Tirarmi un pugno alla domanda "sei gay?" e farsi difendere dal suo buttafuori non ti fa Uomo! Non ti fa Artista! Non ti fa nemmeno onore! Presento questo Festival da sempre e venire qui ad alzare i toni con Alesso e con me dovrebbe farti capire che hai bisogno di aiuto. Tu ne hai bisogno io no!», aveva scritto Mc Cece. Il giudice di X Factor respinse subito le accuse del dj: «Nessuno ha visto un ca**o. Non c'è un video. Questa persona fa insulti omofobi davanti a 10 mila persone con un microfono, c'è il video. Ma si preferisce pubblicare che Fedez tira un pugno ad una persona».

