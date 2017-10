GABRIELE CIRILLI È KUNG FU PANDA/ Video, il messaggio a Fabrizio Frizzi (Tale e Quale Show 2017)

Sesta puntata di Tale e Quale Show 2017, Gabriele Cirilli dopo aver imitato i Sette nani di Biancaneve questa sera dovrà trasformarsi nel celebre Po di Kung Fu Panda.

27 ottobre 2017 Francesca Pasquale

Gabriele Cirilli a Tale e Quale Show 2017 (LaPresse)

GABRIELE CIRILLI NEI PANNI DI PO DI KUNG FU PANDA

Uno dei momenti più attesi del programma Tale e Quale Show vede come protagonista l’amato comico Gabriele Cirilli. La scorsa settimana il buon Cirillo ha fatto divertire il pubblico della rete ammiraglia della Rai con una bellissima imitazione dei Sette nani della celebre favola Disney Biancaneve sulle note della colonna sonora. Questa sera per il comico ci sarà da fare i conti con Po, il panda guerriero del film animazione della DreamWorks, Kung Fu Panda. Molto probabile, dunque, che Cirilli debba interpretare la colonna sonora del film ed ossia la canzone Kung fu Fighting scritta ed eseguita da Carl Douglas nel 1974. Un celebre brano di genere disco che è stata utilizzata nella colonna sonora di altri film dedicati al mondo delle arti marziali come Mai dire Ninja e Shaolin Soccer.

IL SUO MESSAGGIO A FABRIZIO FRIZZI

Gabriele Cirilli nella scorsa puntata di Tale e Quale Show ha interpretato i Sette nani di Biancaneve. La sua è stata come sempre una divertente rivisitazione cambiando i nomi dei nani prendendo spunto dai tre giudici e da alcuni protagonisti del programma di Rai 1. Una trovata decisamente azzeccata che ha raccolto il gradimento del pubblico in studio e di quello a casa. In attesa di gustarci questa nuova performance nei panni del panda Po del film animazione Kung Fu Panda, vi segnaliamo come Gabriele Cirilli abbia voluto manifestare il proprio sostegno al conduttore televisivo Fabrizio Frizzi colpito da un malore durante le registrazioni delle puntate di L’eredità, il quiz show in onda nel pre serale di Rai 1. Nello specifico Cirilli ha pubblicato su Facebook un post nel quale ha scritto “Frizzone rimettiti presto”. Nello stesso post compare una bellissima fotografia (un selfie) in cui Cirilli appare al fianco del conduttore nei camerini di Tale e Quale Show nell’anno in cui Frizzi è stato splendido concorrente. Ci uniamo all’augurio di Cirilli. Clicca qui per rivedere la performance di Gabriele Cirilli ne I Sette Nani.

