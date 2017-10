GIULIA DE LELLIS / Su Alfonso Signorini: "O non si parla più o si abbassano i toni"

Giulia De Lellis si esprime ancora contro Alfonso Signorini, colpevole di averla attaccata durante l'appuntamento del lunedì sera del Grande Fratello Vip 2.

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Non passa giorno in cui la querelle tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini torni di grande attualità tra gli appassionati del Grande Fratello Vip 2. Lo scorso lunedì l'opinionista e la concorrente erano stati protagonisti dell'ennesimo duro scontro in diretta, durante il quale la fidanzata di Andrea Damante è stata definita una 'miracolata'. Ne erano conseguite dichiarazioni ufficiali decisamente forti da parte della sorella e della madre della De Lellis, che hanno spinto il direttore di Chi ad una presa di posizione dura e definitiva sulla questione. Rispondendo ad alcune domande di Valeria Marini a Casa Signorni, l'Alfonso nazionale aveva dichiarato: "Non parlerò più di lei, le darei luce. Siamo ancora qua a parlare di quella. Alla fine non parliamone proprio perché possiamo dire un sonoro chi se ne frega! Sarà questa la mia strategia dalla prossima puntata. Per me sarà trasparente. Proprio perché ho deciso di non darle luce occupandomi di lei. Non mi interessa“

Giulia De Lellis dice basta alle critiche di Alfonso Signorini

Ignara del polverone nato lontano dalle telecamere del Grande Fratello Vip 2, anche Giulia De Lellis ha detto la sua davanti alle telecamere, affermando di essere stanca di questo continuo attrito con Alfonso Signorini. Ha infatti ammesso: "O si abbassano i toni o sarò costretta a rifiutare ogni tipo di dialogo con questa persona. O non si parla più o si abbassano i toni. Io non è che posso fare il mio e poi vengo insultata e infamata, non ci riesco". Anche il suo appare una sorta di ultimatum nei confronti dell'opinionista del reality show che nelle ultime puntate non si è tirato indietro, criticando aspramente la fidanzata di Andrea Damante. A questo punto, il desiderio di entrambi di placare la questione appare palese anche se per motivi ben diversi: Giulia vuole restare ancora nelle grazie del pubblico, mentre Alfonso desidera evitare di darle visibilità. Ma le loro promesse verranno mantenute nel serale di lunedì prossimo? Difficile crederlo...

