GUARDIANS/ Su Italia 1 il film di Sarik Andreasyan (oggi, 27 ottobre 2017)

Guardians, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 ottobre 2017. Nel cast: Alina Lanina, Sanžar Madiev, alla regia Sarik Andreasyan. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

27 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST ALINA LANINA

Il film Guardians va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola di fantascienza del 2017 che è stata diretta da Sarik Andreasyan e interpretata da Alina Lanina, Sanžar Madiev, Sebast'jan Sisak-Grigorjan, Valerija Škirando e Anton Pampušnyj. Il cast di attori protagonisti è famoso in Russia ma totalmente sconosciuto a livello internazionale. La trama riprende il noto filone dei supereroi già ampiamente sviscerato dall'universo cinematografico statunitense. Il risultato ottenuto dal film diretto da Sarik Andreasyan e tutt'altro che lusinghiero. Non a caso in Italia non verrà distribuito al cinema ma sarà direttamente trasmesso in tv. La critica ha scontrato la pellicola denotando profondi carenze sotto numerosi aspetti tecnici differenti. L'esordio russo nel filone del cinema dedicato ai supereroi ha rappresentato un vero e proprio flop in termini di incassi. L'obiettivo di Guardians - Il risveglio dei guardiani era quello di creare una vera e propria saga cinematografica in pieno stile americano. I produttori hanno, infatti, già programma un sequel grazie all'ingente investimento nel progetto da parte di influenti impresari di origine cinese. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

GUARDIANS, LA TRAMA DEL FILM

La storia è ambientata durante la Guerra Fredda. In quegli anni l'Unione Sovietica decide di fortificare le proprie difese dando avvio ad un rocambolesco e sofisticato progetto noto con il nome in codice di Patriot. L'obiettivo del governo sovietico è quello di creare un team di supereroi in grado di difendere l'Unione Sovietica da terribili catastrofi soprannaturali. Il progetto Patriot sarà caratterizzato dalla presenza di quattro personaggi che verranno sottoposti a pericolosi esperimenti di laboratorio, nel corso dei quali subiranno delle profonde mutazioni genetiche. I quattro entreranno così in possesso di straordinari super poteri. Poco dopo si troveranno costretti a dover affrontare l'uomo che li ha progettati, uno scienziato ai limiti della follia che tenterà di mettere a repentaglio l'incolumità del pianeta Terra.

