Gennaro Esposito/ L'uomo delle stelle: “Dimenticare le proprie origini è un peccato mortale" (Bake Off Italia)

Gennaro Espositoa Bake Off Italia - Dolci in forno: lo chef stellato con la sua cucina pop, accoglierà i concorrenti del programma nella sua Sorrento, cosa cucinerà?

27 ottobre 2017 Valentina Gambino

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito non dimentica mai le sue origini ma anzi, le esalta e delizia i palati più indecisi. "Dimenticare le proprie origini è un peccato mortale", questo è il motto dello chef stellato che troveremo stasera in onda su Real Time durante la nuova puntata di Bake Off Italia - Dolci in forno. Gli aspiranti pasticceri, arriveranno a Sorrento per cucinare qualcosa in perfetto stile pop (il tema della serata) e come anticipato, saranno aiutati proprio da lui. Classe 1970 con alle spalle un stage particolarmente duro con Gianfranco Vissani e tante esperienze: da Montecarlo a Parigi con Franck Cerutti e Alain Ducasse. Poi l'ultima fatica, l'apertura di un locale ad Ibiza. La sua casa culinaria da decenni si trova però a Vico Equense, tra Sorrento e Castellamare di Stabia, dove nasce la Torre del Saracino. "La cucina della Torre è fatta di contrasti armoniosi: da un lato la stagionalità e il territorio, dall’altro la fantasia e la ricerca; da una parte il nostro mare, con la sua sapidità e la sua freschezza, dall’altra la nostra terra, con il suo gusto a volte aspro e il suo carattere forte", racconta intervistato per de-gustare.it.

Gennaro Esposito, storia di uno chef stellato

Tutto è cominciato a Vico Equense 25 anni fa: "Ora abbiamo due stelle Michelin. È il posto dove faccio sperimentazione, avanguardia, sviluppo di tutti gli altri progetti", afferma. Poi il ristorante a Capri ed Ibiza e l'attività di consulenza a Como per l'Orangerie. La sua terra da sempre, valorizzatissima nei suoi piatti: "Certamente quello che mi circonda è qualcosa che conosco molto meglio, ma girando l’Italia in lungo e largo mi soffermo su qualsiasi prodotto che mi colpisce per la sua qualità e unicità". Gennaro Esposito però, tiene moltissimo anche alla cucina Made in Italy: "Noi chef siamo bravi a ricercare i migliori prodotti, ce ne sono tanti che aspettano ancora di essere scoperti". Poi parla del suo piatto simbolo: "Uno che mi piace molto è un centrifugato di asparagi, borragine, ostriche e ricci di mare". Per lo chef stellato, in ultimo, un piatto deve sapere proprio emozionare ed anche incuriosire: "Un piatto si deve far ricordare". La prima emozione infatti, è catturata dall'occhio e l'estetica anche se, non si deve mai rischiare di perdere la sostanza. Cosa combinerà stasera? Non vediamo l'ora di poterlo scoprire.

