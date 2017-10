Grande Fratello 2018 / Alessia Marcuzzi conduttrice della versione senza Vip: tutti i dettagli

Grande Fratello 2018, sarà Alessia Marcuzzi la conduttrice della versione senza Vip in partenza a gennaio! Invece per la conduzione dell'Isola dei Famosi...

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Il portale BubinoBlog conferma l'anticipazione lanciata nella scorsa settimana. A gennaio tornerà in onda su Canale 5 il Grande Fratello. L'edizione dovrebbe durare sei puntate come specificato anche dalla rivista Spy. Ma la domanda che tutti si sono posti è: chi sarà la conduttrice? La voce che ormai circola in modo insistente nei corridoi di Cologno è quella che a tornare al timone della versione Nip sarà Alessia Marcuzzi, la più longeva conduttrice del reality di Canale 5 con ben nove edizioni alle spalle. La Marcuzzi dovrebbe condurre anche l’Isola dei Famosi, dove, stando alle indiscrezioni degli ultimi giorni, uno dei partecipanti sarà proprio il vincitore del GF 15. Sarebbe quindi un inizio anno molto impegnato per Alessia Marcuzzi, che in una recente intervista concessa al Corriere della Sera si è raccontata, svelando anche alcuni dettagli del suo essere mamma a tempo pieno.

LE RIVELAZIONI DI ALESSIA MARCUZZI

"Essere così curiosa non mi rende serena: è come se non fossi mai del tutto soddisfatta, cerchi sempre qualcosa che ti entusiasmi di più. Anche nelle relazioni: ho avuto due figli con due uomini diversi, ora sono sposata con un altro. - ha raccontato la Marcuzzi - Ma a un certo punto bisogna sapersi fermare: non si possono provare le farfalle nello stomaco per sempre e nemmeno dettare il bello o cattivo tempo in eterno". Ricordiamo ora la vita privata della Marcuzzi. Figlia unica di Eugenio, di origini triestine, e Antonietta, pugliese di Roseto Valfortore in provincia di Foggia, Alessia Marcuzzi è nata e cresciuta a Roma, ha un figlio nato dalla relazione terminata nel febbraio 2004 con il calciatore Simone Inzaghi e una figlia nata dalla relazione terminata nell'ottobre 2012 con Francesco Facchinetti. Alessia Marcuzzi si è sposata il 1º dicembre 2014 con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi nelle campagne inglesi dei Cotswolds, poco lontano da Londra.

