Grande Fratello Vip 2017/ News dalla Casa, Cecilia Rodriguez e il rapporto con Belen: "Ha una marcia in più"

Grande Fratello Vip 2017, news dalla Casa: Cecilia Rodriguez torna a parlare del rapporto con la sorella Belen con Ignazio Moser. "È una calamita, ha una marcia in più"

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Cecilia Rodriguez, Belen e Jeremias

C'è grande attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip che potrebbe finalmente vedere il confronto che tutti attendono tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Il suo avvicinamento a Ignazio Moser sta facendo molto discutere ma nella ultime ore la Rodriguez si è resa protagonista anche di altre dichiarazioni importanti che riguardano stavolta sua sorella Belen. Proprio durante una conversazione in giardino con Ignazio Moser, come riporta TvBlog, Cecilia è tornata a parlare della sorella, puntando soprattutto sulle loro differenze fisiche. "Io e Belen abbiamo un fisico diverso. Lei ha le ossa più piccole. Ha più culo, io ho le spalle più larghe e la vita più stretta. - ha confessato la minore delle Rodriguez, poi ha aggiunto - Ho due taglie in meno di lei dei pantaloni. I suoi mi stanno tutti larghi. Prima era il contrario. La mattina, esce dal bagno, ed è splendida".

LA GELOSIA DI CECILIA PER LA SORELLA BELEN

Le confessioni sulla gelosia provata da Cecilia su sua sorella Belen continuano e a Ignazio Moser infatti racconta: "Fin da piccola, la nonna la chiamava regina. Le rovinavo tutte le foto. Si vedeva tanto la differenza. Era sempre stata magrissima. A quindici anni, era proprio donna. Litigavo con tutti, la difendevo. Lei è bellissima, una principessina!". Quella che alcuni anni fa era gelosia si è però trasformata in una grandissima ammirazione, tanto che Cecilia conclude la parentesi su Belen dichiarando: "Lei è pazzesca. Ha una marcia in più, è una calamita! E' un angelo. E' divertente, simpatica, fine, intelligente. Impara tutto da sola. E' una bomba". Ne sarà sicuramente contenta la showgirl argentina, che proprio qualche settimana fa ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip per salutare i fratelli.

© Riproduzione Riservata.