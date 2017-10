HULK/ Su Italia 1 il film con Eric Bana e Jennifer Connelly (oggi, 27 ottobre 2017)

Hulk, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 ottobre 2017. Nel cast: Eric Bana, Jennifer Connelly e Sam Elliott, alla regia Ang Lee. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

Il film Hulk va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 22.55. Una pellicola d'azione e fantascienza del 2003 che è stata diretta da Ang Lee, noto regista americano che ha curato la regia di numerosi film di successo come Vita di Pi, I segreti di Brokeback Mountain e Tempesta di ghiaccio. Nel cast figurano i noti attori Eric Bana, nei panni del protagonista, Jennifer Connelly e Sam Elliott. La trama di Hulk è totalmente ispirata al personaggio omonimo creato dalla Marvel e protagonista di una serie di fumetti. A discapito di ogni aspettativa, il film non ha riscosso molto successo. Proprio per questo motivo, nel 2008 è stato prodotto un reboot del film diretto da Louis Leterrier e interpretato da Edward Norton, che veste i panni del protagonista. Ma ecco nel detatglio la trama del film.

HULK, LA TRAMA DEL FILM

David Blanner, un geniale scienziato biochimico, è impegnato a portare a termine una complessa ricerca scientifica con l'obiettivo di rendere il sistema immunitario umano più resistente verso epidemie e pestilenze. Dopo una lunga serie di fallimenti, finalmente riesce a trovare la soluzione al problema ma il colonnello Thaddeus Ross gli impedisce di proseguire i suoi studi. Quest'ultimo teme che le nuove scoperte scientifiche possano essere utilizzate da David Blanner per scopi malvagi ed oscuri. Lo scienziato, però, non intende gettare all'aria i suoi sforzi e decide di auto iniettarsi il siero che ha confezionato in laboratorio. In questo modo il suo DNA subisce una profonda mutazione, così come quello di suo figlio, che nascerà poco dopo la conclusione dei suoi esperimenti. Dopo pochi mesi dalla nascita, il figlioletto di David (Bruce) inizia a mostrare chiari segni di mutazione genetica. Lo scienziato decide così di dare in adozione il piccolo, affidandolo alla famiglia Krenzler. Passano molti anni e Bruce diventa uno straordinario ricercatore biochimico del governo americano e collabora assieme a Betty, su ex ragazza nonché figlia di Tahddesu Ross, il colonnello che impedì al vero padre del ragazzo di proseguire con i suoi esperimenti. Nel corso di un grave incidente sul lavoro, l'organismo di Bruce arriva ad assorbire un'ingente quantità di raggi gamma, senza però presentare danni gravi alla sua salute. La notizia straordinaria (qualsiasi altro essere umano sarebbe morto in una situazione del genere) crea fermento all'interno dell'ambiente scientifico statunitense e desta profonde preoccupazione nel colonnello Ross che chiama immediatamente a rapporto Betty. Bruce viene ricoverato in ospedale in via precauzionale e proprio in quei giorni va a fargli visita David Blanner, il suo vero padre. L'uomo spiega al ragazzo di essere l'unica persona a poterlo aiutare a comprendere il suo passato. Ma Bruce, in preda ad uno dei suoi soliti scatti d'ira, lo manda via. Il ragazzo viene dimesso ma poco dopo, mentre è intento a concludere un esperimento in laboratorio si trasforma in un mostro verde gigantesco e fuori controllo. Bruce distrugge l'intero laboratorio e fugge via. L'indomani il colonnello Ross decide di arrestare Bruce, accusandolo di aver ordito un tremendo piano criminale assieme a suo padre David.

