IL MANDOLINO DEL CAPITANO CORELLI/ Su Rete 4 il film con Nicolas Cage (oggi, 27 ottobre 2017)

Il mandolino del capitano Corelli, il film in onda su Rete 4 oggi, venrerdì 27 ottobre 2017. Nel cast: Nicolas Cage e Penélope Cruz, alla regia Jhon Madden. La trama del film nel dettaglio.

27 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST NICOLAS CAGE

Il mandolino del capitano Corelli va in in onda su Rete 4 oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 16.00. Una pellicola drammatica che è stata diretta da Jhon Madden nel 2001 e interpretata da Nicolas Cage, Penélope Cruz, John Hurt, Christian Bale, David Morrissey e Irene Papas. La trama è interamente tratta dall'omonima opera letteraria scritta da Louis de Bernaries. John Hurth, è un noto interprete cinematografico britannico già noto al grande pubblico per aver perso parte a film come Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, Hellboy: The Golden Army, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo e Jayne Mansfield's Car - L'ultimo desiderio. Ma vedisamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL MANDOLINO DEL CAPITANO CORELLI, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1941, nel pieno del secondo conflitto mondiale. La parte meridionale della Grecia è sotto il completo controllo dell'esercito italiano. Anche qui, come nel resto d'Europa, la guerra sconvolge qualsiasi forma di equilibrio sociale. E così, il giovane Madras, pescatore di professione, è costretto a partire per il fronte, abbandonando la sua amata Pelagia. Madras si prepara a fronteggiare le truppe italiane stanziate in Albania. Pelagia è distrutta e pur di lenire il dolore per la mancanza del suo amato, scrive a Madras una lunga serie di lettere che rimangono però senza alcuna risposta. Passa ancora del tempo e la giovane donna perde lentamente interesse verso quell'amore stroncato sul nascere dalla guerra. Poco tempo dopo, le truppe italiane approdano a Cefalonia. L'abitazione di Pelagia viene occupata dall'affascinante capitano Corelli, appassionato di musica ed arte che porta sempre con se un mandolino a tracolla. Tra i due nasce una straordinaria sintonia ma nel frattempo Mandras fa ritorno a casa, unendosi alla causa partigiana e scomparendo nel nulla. Passano due anni e nel 1943, dopo la firma dell'armistizio, l'esercito italiano rifiuta di riconsegnare le armi ai tedeschi. L'esercito nazista da quindi il via ad una spietata caccia ai soldati italiani ed il gruppo di Corelli viene presto fatto prigioniero e condannato a morte. Grazie al sacrificio di un suo compagno, Corelli riesce a salvarsi. Madras decide di portarlo con se in modo che Pelagia possa prendersene cura. Terminata la guerra Corelli fa ritorno in Italia e saluta per sempre Pelagia. Passano altri due anni e nel 1947 Pelagia è ormai diventata un medico di grande successo. Un giorno riceve un disco contenente una serie di brani che il capitano Corelli aveva inciso proprio per lei. Il padre della donna, accortosi del sentimento che sua figlia prova per Corelli, intende farlo rientrare in Grecia, poco prima che una terribile scossa sismica devasti Cefalonia. Riusciranno il capitano Corelli e Pelagia a coronare il loro sogno d'amore?

