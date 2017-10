IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI/ Su Iris il film con Paolo Villaggio (oggi, 27 ottobre 2017)

Il secondo tragico Fantozzi, il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 otobre 2017. Nel cast: Paolo Villaggio e Anna Mazzamauro, alla regia Luciano Selce. La trama del film nel dettaglio.

27 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO

Il film Il secondo tragico Fantozzi va in onda su Iris oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 20.55. Una pellicola comica che è stata diretta nel 1976 da Luciano Selce ed è stata interpretata dal''intramontabile Paolo Villaggio affiancato da Anna Mazzamauro, Gigi Reder e Giuseppe Anadrelli. Si tratta del secondo film rientrante nel filone cinematografico dedicato al personaggio del ragionier Ugo Fantozzi che è stato creato dallo stesso Paolo Villaggio. Al pari del prequel, anche Il secondo Tragico Fantozzi prende spunto da uno dei libri scritti da Villaggio. Ma adesso, vediamo insieme la trama del film.

IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con Fantozzi intento a lavorare nel suo ufficio di notte per coprire un suo superiore. Quando i suoi colleghi arriveranno in azienda per iniziare il loro turno di lavoro mattutino lo riporteranno di peso sulla sua scrivania Inzia così un nuovo episodio in cui il Duca Conte Semenzara sorteggerà un fortunato dipendete che dovrà accompagnarlo al casinò di Montecarlo. Come previsto il fato sceglierà il ragioner Ugo Fantozzi che dovrà sottostare ai continui soprusi del suo superiore che userà il povero Fantozzi come un vero e proprio amuleto portafortuna, sottoponendolo a vari riti scaramantici. Nell'episodio successivo, Fantozzi sarà protagonista di una battuta di caccia assieme al ragionier Filini che ben presto si trasformerà in un vero e proprio conflitto a fuoco con gli altri cacciatori della zona. Poco dopo, Fantozzi ed i suoi colleghi verranno invitati alla lussuosa cena di gala organizzata dalla Contessa Serbelloni, in occasione del varo della nuova nave aziendale della ditta. Ma per Fantozzi i guai sono dietro l'angolo. Il ragioniere ingurgiterà un tordo intero e dei pomodori ustionati. Sarà poi costretto a scappare a bordo di una Maserati per fuggire dal terribile cane di proprietà della contessa. Dopo essersi liberato del cane, Fantozzi scopre di aver perso il diritto alle ferie e decide di fingersi malato. Ottenuti tre biglietti per il circo grazie ad un vicino di casa, decide di andare allo spettacolo, rischiando di essere scoperto. Arrivato presso il tendone del circo verrà subito riconosciuto da Lobbiam, un suo superiore.

© Riproduzione Riservata.