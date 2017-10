IL SEGRETO / Camila corre un grave pericolo: Damian compie la sua vendetta? (Anticipazioni)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 27 ottobre: Camila scompare nel nulla dopo essere rientrata dal suo breve viaggio. Damian le ha fatto del male come temono Matias e Nicolas?

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Il venerdì è il giorno preferito dai telespettatori, chiamati a seguire ben due episodi della telenovela Il Segreto. Il primo andrà in onda alle ore 16:20, al termine del Grande Fratello Vip 2, mentre il secondo esordirà alle ore 21:20 circa ovvero al termine di Striscia la notizia. Si ripartirà dalle indagini di Camila per dimostrare la colpevolezza di Damian riguardo la moglie di Remedios e di Rogelia. Per questo la moglie di Hernando si è allontanata per qualche giorno da Puente Viejo, convinta di ottenere i risultati sperati. Al suo ritorno, però si troverà davanti alla peggiore situazione possibile: i suoi sospetti e il timore che Damian sia pericoloso si trasformeranno in realtà. Il figlio di Hernando la attenderà in preda alla rabbia più totale, temendo che la matrigna possa avere scoperto i suoi misfatti. Per questo compirà la peggiore vendetta possibile: tenterà di uccidere Camila e nasconderà il suo corpo, pensando di avere portato a termine l'obiettivo prefissato.

Il Segreto: Camila è morta?

Dopo il confronto con Damian, oggi a Il Segreto Camila sparirà misteriosamente dalla circolazione. I primi a pensare che le possa essere accaduto qualcosa di terribile saranno Beatriz, Nicolas e Matias che si metteranno subito alla ricerca della donna. A loro, almeno sulle prime, non si aggiungerà Hernando, ancora convinto della buona fede del suo figlio ritrovato. Ma ben presto anche lui dovrà ricredersi... Mentre l'apprensione terrà banco a Los Manantiales, alla villa Fe apprenderà il miglioramento delle condizioni di salute di Mauricio. La domestica non potrà fare a meno di rallegrarsi, convinta che questo triste capitolo della sua vita abbia finalmente conosciuto la parola fine. Ma poco dopo sarà Donna Francisca a mettere in chiaro le cose con lei: d'ora in avanti Fe dovrà seguire alla lettera i suoi ordini se non vorrà essere denunciata e arrestata per l'omicidio della sua gemella Caridad.

© Riproduzione Riservata.