Il Segreto / Anticipazioni puntata serale: Fe al centro del ricatto di Francisca Montenegro (27 ottobre)

Il Segreto, anticipazioni puntata serale: Mauricio tornerà sano e salvo alla villa, mentre Francisca, dopo essersi liberata di Caridad, comincerà a ricattare Fe...

27 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Il Segreto

Il segreto dà appuntamento a questa sera, quando su Canale 5, così come ogni venerdì, sarà possibile seguire una maxi puntata con le nuove avventure della soap più seguita della tv. Ma cosa succederà agli amatissimi abitanti di Puente Viejo? Le anticipazioni rivelano che tutto il paese si stringerà attorno a Mauricio, che in maniera miracolosa è riuscito a scampare a un’aggressione molto cruenta. Francisca Montenegro, però, è pronta a tutto pur di tenere Raimundo all'oscuro di ciò che è accaduto e, per conseguire il suo scopo, cercherà di impedirgli in ogni modo di fare visita al capomastro. L’idea che Mauricio sia finalmente fuori pericolo risolleverà l’umore di Fe, che non potrà fare altro che sperare in un suo repentino ritorno alla villa per riprendere in mano la vita di sempre; tuttavia Francisca non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’opportunità di ricattare la sua cameriera e, per coprire l’assassinio di Caridad, esigerà qualcosa in cambio. Cosa ha in mente la perfida matrona di Puente Viejo?

IL NUOVO PIANO DI DAMIAN

Determinata a far luce sul nuovo piano che Damian ha messo in atto per demolire la serenità dei dei Dos Casas, Camila è alla ricerca di prove che possano incastrarlo una volta per tutte. La moglie di Hernando, però, ha intenzione di andare fino in fondo e, pur di investigare al meglio e ottenere i riscontri di cui ha bisogno, si è spinta oltre i confini di Puente Viejo. Le anticipazioni per la puntata serale in onda oggi, venerdì 17 ottobre, rivelano che l'allontanamento della moglie di Hernando non durerà a lungo e già fra poche ore farà ritorno nel celebre paesino iberico con in mano delle novità. Tuttavia, la strada di casa non sarà priva di ostacoli, dal momento che Damian, stufo delle sue intemperanze, le tenderà una trappola con l'unico scopo di intercettarla e di sbarazzarsi di lei una volta per tutte. Riuscirà il nuovo arrivato, con il suo nuovo piano, a porre fine alla vita della sua nuova matrigna?

