J-Ax & Fedez: tour 2017 / Il concerto su Tv8 in diretta streaming: scaletta canzoni e ospiti

J-Ax & Fedez: tour 2017, in onda questa sera in diretta streaming la tournée più grande dell'anno. Scaletta canzoni e ospiti del concerto. Appuntamento alle 21.15 su TV8.

27 ottobre 2017 Fabiola Iuliano

Fedez e J-Ax

Questa sera, su Tv 8, sarà possible rivivere le fasi più interessanti della spettacolare tournée che dall'11 marzo fino alla tappa conclusiva del 6 maggio all'Arena di Verona ha visto Fedez e J-Ax esibirsi in una serie di concerti sold out. Il tour, nato per presentare al pubblico l'ultimo album del duo, Comunisti col Rolex, si è rivelato sin da subito un grande successo, con fan che hanno reso d'assalto i palazzetti e ospiti che hanno accompagnato i due rapper in ogni tappa. Questa sera, a partire dalle 21.15, sarà quindi possibile ripercorrere la tournée più seguita dell'anno e rivivere le emozioni che hanno segnato le diverse tappe attraverso le esibizioni dei tanti ospiti che hanno reso unica ogni data. Fra questi ricordiamo, in particolare, Cile, Levante, Loredana Bertè, Nina Zilli, Nek Sergio Sylvestre, Noemi e Stash, artisti molto amati che questa sera accompagneranno il live dei due rapper più celebri della musica italiana.

SCALETTA E OSPITI DELLA SERATA

Nella scaletta dell'appuntamento di questa sera, oltre ai grandi successi di Fedez e J-Ax, ci saranno anche le esibizioni che i due rapper hanno realizzato con gli ospiti nel corso delle varie tappe. In particolare ci sarà l'occasione di riascoltare la performance con Levante sulle note di "Piccole cose", quella con Sergio Sylvestre in "L'Italia per me" e con Cile, con il quale il duo di artisti intonerà il celebre brano dal titolo "Maria Salvador". In duetto con Nek J-Ax si lascerà travolgere dalle note di "Anni Luce", ma non mancheranno altri grandi artisti in grado di emozionare il pubblico a casa. Fra questi ricordiamo Loredana Berté, sul placo per esibirsi sulle note di "Allergia", Nina Zilli con il brano dal titolo "Uno di quei giorni" e Noemi sulle note di "L'amore eternit", per una serata che si preannuncia imperdibile. Accompagneranno il lungo concerto i successi più amati dei due rapper, brani che hanno reso indimenticabile i live del loro ultimo incredibile progetto discografico.

© Riproduzione Riservata.