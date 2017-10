JEREMIAS RODRIGUEZ / Riaffiorano alcuni ricordi del passato: "Ho fatto cose orrende" (Grande Fratello Vip 2)

Jeremias Rodriguez parla del suo passato con i compagni del Grande Fratello Vip 2. Per lui non ci sono ricordi felici della sua infanzia: "Ho fatto cose orrende".

27 ottobre 2017 Redazione

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è uno dei personaggi più discussi e controversi del Grande Fratello Vip 2. Il fratello di Belen nelle ultime settimane è stato protagonista di duri scontri con i colleghi, seguiti poi da riappacificazioni improvvise e da lacrime. Non sono mancate parole forti, che hanno scatenato un gran polverone nel mondo del web dove Jeremias continua ad essere criticatissimo. Non certo a caso, lo scorso lunedì il concorrente di origini argentine ha rischiato di essere eliminato, superando per pochi punti percentuali la collega Veronica. Chi segue spesso le avventure dei vip all'interno della Casa più spiata d'Italia, è già a conoscenza di un possibile segreto nel passato del più giovane dei fratelli Rodriguez. Si tratta di qualcosa di doloroso che lui stesso nelle ultime ore ha cominciato a raccontare, pur mantenendo ancora parziale riserbo sulla delicata questione.

Jeremias Rodriguez parla del suo doloroso passato

Davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 2, Jeremias Rodriguez ha parlato della sua infanzia ad Ignazio, Aida e Raffaela. In tale faccia a faccio ha precisato di non avere dei ricordi felici del suo passato, che rappresenta per lui qualcosa di buio e triste. In varie circostanze, infatti, ha sentito su di sè le tensioni della famiglia, con la quale si è scontrato in maniera dura: per questo si è reso protagonista di diversi errori ai quali ha dovuto poi rimediare, anche se con grande fatica. E a quanto pare si è trattato di qualcosa di molto grave: "Ho fatto del male a qualcuno. A casa ho fatto cose brutte. Ancora non sono riuscito a dimenticare certe immagini. Non ero io, non stavo bene con me. Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto. Tutto quello che potrei raccontare è orrendo". Si tratta per ora solo di alcune affermazioni prive di ulteriori dettagli: verranno chiarite già nel corso dei prossimi giorni?

