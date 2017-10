L'ESTATE ADDOSSO/ Su Rai 3 il film di Gabriele Muccino con Brando Pacitto (oggi, 27 ottobre 2017)

L'estate addosso, il film in onda su Rai 3 oggi, venerdì 27 ottobre 2017. Nel cast: Brando Pacitto e Matilda Lutz, alla regia Gabriele Muccino. La trama del film nel dettaglio.

27 ottobre 2017 Cinzia Costa

L'estate addosso in prima serata su Rai 3

GARIELE MUCCINO ALLA REGIA

Il film L'estate addosso va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 21.15. La pellicola è stata diretta da Gabriele Muccino nel 2016 e il titolo è tratto dalla nota canzone omonima scritta e interpretata da Jovanotti. Il video clip del brano è stato diretto sempre da Gabriele Muccino. Nel cast del film troviamo Brando Pacitto, Matilda Lutz, Tatiana Luter, Laura Cayouette, Scott Bakula e Guglielmo Poggi. Il protagonista del film (Marco) è stato interpretato da Brando Pacitto, un giovanissimo attore italiano molto noto al pubblico televisivo. Pacitto ha fatto parte del cast di tutte e tre le stagioni di Braccialetti Rossi, serie televisiva Rai di grande successo. Nel 2016 ha poi preso parte al film Piuma, diretto da Roan Johnson. È inoltre un grande campione di surf essendoci aggiudicato il King ot the Drom. La pellicola è stata distribuite nei cinema italiani nel settembre del 2016, dopo essere stato proiettato in anteprima in occasione della Mostra del Cinema di Venezia. Matilda Lutz, che veste i panni di Maria, è un'attrice italiana che nel 2017 ha preso parte al cast del film The Ring 3. Ma adesso, vediamo la trama del film nel dettaglio.

L'ESTATE ADDOSSO, LA TRAMA DEL FILM

Marco è in procinto di concludere la sua esperienza scolastica alle superiori e a sostenere l'esame di maturità. Marco, come ogni maturando, è alle prese con le paure riguardanti il suo futuro e le scelte che segneranno la sua carriera scolastica. Il giovane rimane vittima di un tremendo incidente in moto ma, per fortuna, non subisce danni particolarmente gravi. Tuttavia, il denaro che riesce a ricavare dall'assicurazione decide di utilizzarlo per intraprendere un fantastico viaggio estivo negli Stati Uniti. Marco parte alla volta di San Francisco, dove trova ospitalità a casa di una coppia gay formata da Marc e Paul. In gran segreto, anche Maria (una ragazza che frequenta la sua stessa classe al liceo) parte per la sua stessa meta e viene ospitata dalla stessa coppia. Dopo aver rotto il ghiaccio e stemperato i primi screzi iniziali, i quattro inizieranno ad apprezzarsi intraprendendo una fantastica avventura estiva fatta di amicizia e sincerità.

© Riproduzione Riservata.