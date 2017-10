L'Ispettore Coliandro 6/ Anticipazioni del 27 ottobre: il protagonista in pericolo e fra criminali poliziotti

L'Ispettore Coliandro 6, anticipazioni del 27 ottobre 2017. Il protagonista dovrà infiltrarsi fra super agenti che hanno formato una banda criminale.

L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta su Rai 2

L'ISPETTORE COLIANDRO 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 27 ottobre 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio de L'Ispettore Coliandro 6, in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo "Il Team". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: mentre un anziano si suicida apparentemente senza motivo, Coliandro scopre che il meccanico a cui ha affidato la sua auto per fare il tagliando ha commesso un grave errore. L'Ispettore è quindi costretto ad usare una macchina sequestrate dalla Polizia e scopre che anche Gamberini ha sfruttato la stessa idea, prendendo in prestito una Mercedes. In seguito tuttavia il collega si dà per malato e si prepara per ricevere qualcuno, ma Coliandro gli fa visita preoccupato ed inizia a sospettare che stia nascondendo qualcosa. Il poliziotto attribuisce tuttavia il comportamento di Gamberini ad un incontro galante, scoprendo in seguito che stava aspettando in realtà un uomo. Coliandro conclude quindi che Gamberini è ritornato al vizio del gioco e decide di seguire il collega fino ad una zona isolata, non sapendo che la Polizia sta organizzando un blitz in una bisca illegale. Coliandro finisce però per provocare un incidente con altre due auto, in cui si trovano a bordo Gamberini ed altri due colleghi. Senza sapere ancora la verità e che il collega è finito in ospedale a causa sua, decide di prendere il posto del poliziotto ed avvia una missione sotto copertura fingendo di essere un giocatore professionista. Dato che però non è capace di giocare, decide di chiedere aiuto ad un vero asso della matematica e del conteggio, Giacomno, il tutto per riuscire ad entrare nella bisca. Intanto, la Polizia viene informata del ritrovamento di un'altra vittima di omicidio, ma la Paffoni scopre che anche in questo caso è stato utilizzato lo stesso proiettile delle vittime precedenti. Mentre si mette alla ricerca di Gamberini, Coliandro conosce una ragazza, Ambra, ma gli organizzatori della bisca iniziano a puntare Giacomino per via delle numerose vincite. Concluse le partite, l'informatore di Coliandro riesce a riprendere la Mercedes persa da Gamberini e rivela al poliziotto di credere che gli avversari lo abbiano lasciato vincere. Fra i bonus ottenuti dall'uomo c'è inoltre proprio Ambra, che viene ospitata alla fine dall'Ispettore. La donna però scopre chi è in realtà il poliziotto e decide di offrirgli il suo aiuto per incastrare Garello, uno dei gestori della bisca. Quest'ultima infatti viene sfruttata per individuare dei polli da far vincire al tavolo, per poi derubarli. In seguito, Coliandro scopre la verità sulla missione segreta da Gamberini e decide di far agire ancora Giacomino perché entri nella bisca. Garello tuttavia nutre dei forti sospetti sul giocatore ed organizza un tranello per coglierlo sul fatto. Dopo aver perso al tavolo, Giacomino viene invitato ad una partita speciale, che si rivela essere una roulette russa. Coliandro però riesce ad intervenire ed a sostituire l'amico, in modo da giocare in prima persona. Grazie all'aiuto di Ambra, la Polizia viene informata su quello che sta avvenendo e la pallottola della pistola usata per la partita viene tolta. Garello però scopre tutto e mette fuori uso il cellulare della ragazza, rimettendo alla fine anche il proiettile al suo posto. Risolto il tutto per il rotto della cuffia, Gamberini salva il collega dalle ire della Longo, rivelandogli al tempo stesso di aver avuto un'avventura con Ambra. Coliandro è quindi più amareggiato di prima.

ANTICIPAZIONI DEL 27 OTTOBRE 2017, EPISODIO 3 "IL TEAM"

Spinto dall'ispettore capo Martello, Coliandro dovrà entrare in una squadra di poliziotti che non mancano di fare uso di metodi al limite del lecito. L'Ispettore è stato infatti incaricato di controllare da vicino le indagini su una banda di criminali al centro di alcune ricerche della Bertaccini, che rivela infine il mistero avviato nella puntata precedente. Per potersi confrontare con i nuovi colleghi, il poliziotto dovrà dimostrare di essere all'altezza della super squadra, riuscendo a finire ancora una volta nei guai. Coliandro dovrà inoltre riuscire a non deludere le aspettative con cui ha iniziato la missione, per evitare di dare ragione ai colleghi che lo avevano avvisato della pericolosità della missione. Il poliziotto finirà inoltre in una rete in cui il confine fra giustizia e criminalità è invisibile: il nuovo team sembra infatti comporre una gang che mette a ferro e fuoco Bologna, ma Coliandro è l'unico a non rendersi davvero conto con chi ha a che fare.

