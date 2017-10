LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA/ Su Cielo il film con Noomi Rapace (oggi, 27 ottobre 2017)

La regina dei castelli di carta, il film in onda su Cielo oggi, venerdì 27 ottonbre 2017. Nel cast: Noomi Rapace e Michael Nyqvist, alla regia Daniel Alfredson. Il dettaglio della trama.

27 ottobre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST NOOMI RAPACE

La regina dei castelli di carta va in onda su Cielo oggi, venerdì 27 ottobre 2017, alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller che è stata diretta nel 2009 dal regista Daniel Alfredson, che ha già curato la regia di film come Il caso di Freddie Heineken e La ragazza che giocava con il fuoco. Nel cast troviamo una vera e propria star di stampo internazionale come Noomi Rapace, affiancata da Michael Nyqvist, Lena Endre, Michalis Koutsogiannakis, Jacob Ericksson e Sven-Bertil Taube. La regina dei castelli di carta è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire del 28 maggio del 2010, con circa un anno di ritardo rispetto alla d'ata d'uscita svedese. Ma vediamo insieme la tranma del film nel dettaglio.

LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA, LA TRAMA DEL FILM

Lisbeth è nel pieno della sua convalescenza. La donna è stata gravemente ferita da suo padre, Zala, che le ha sparato un colpo d'arma da fuoco (nel finale della pellicola precedente). Lisbeth è in cura presso il dottor Anders, che si prende cura di lei in maniera molto attenta e premurosa. L'uomo cerca di proteggere la donna, impedendole di ricevere visite, fatta eccezione per il suo avvocato. Nel frattempo, due agenti facenti parte dei servizi segreti russi decidono di eliminare sia Lisbeth che Alexander Zalachenko perchè entrambi sono a conoscenza di importanti segreti di Stato. Per una strana fatalità, anche Zalachenko si trova nello stesso ospedale di Lisbeth e poco dopo viene freddato con un colpo di pistola da uno dei due agenti segreti svedesi. Prima che possano raggiungere anche Lisbeth, l'avvocato della donna riesce a rinchiuderla all'intero della sua stanza, impedendo all'agente di raggiungerla. Quest'ultimo, prima che la polizia possa raggiungerlo, si uccide. L'altro agente segreto rimasto in vita, pur di riuscire a portare a termine la missione, decide di contattare Peter Teleborian per far rinchiudere Lisbeth nella struttura psichiatrica in cui venne rinchiusa diversi anni prima. Il tentativo va a vuoto perchè il dottor Andres impedisce a Teleborian di entrare in contatto con la donna. Grazie all'aiuto di un suo amico giornalista, Lisbeth si mette poi in contatto con un giovane hacker che dovrà cercare informazioni che possano compromettere la figura integerrima del dottor Teleborian.

© Riproduzione Riservata.