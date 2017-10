LA SCELTA DI MATTIA MARCIANO / Uomini e donne, vacanza romantica per l'ex tronista e Vittoria Deganello?

I fan si chiedono ancora quando andrà in onda la scelta di Mattia Marciano dopo il colpo di scena della scorsa registrazione, ci sarà una puntata dedicata al tronista?

27 ottobre 2017 - agg. 27 ottobre 2017, 14.41 Piera Scalise

Mattia Marciano (Uomini e Donne)

Mattia Marciano e Vittoria Deganello si stanno godendo la loro storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne dopo poco più di un mese. Il tronista e la corteggiatrice, dopo la scelta a sorpresa, hanno fatto perdere le proprie tracce in attesa della messa in onda della puntata. Se Mattia Marciano non ha ancora riaperto il suo profilo Instagram, Vittoria ha pubblicato qualcosa sulle storie. Questa mattina, in particolare, ha pubblicato l’immagine di una vasca idromassaggio. Il luogo in cui si trova, però, è top secret. Stando a quello che scrivono i fans, Vittoria e Mattia potrebbero essersi concessi qualche giorno di relax lontano da tutto e da tutti. Dopo la scelta, infatti, i due sono stati presi di mira dai fans che non hanno perso tempo per criticarli. Ancora oggi, sono tanti gli utenti convinti che i due fossero d’accordo. Vittoria e Mattia, però, non danno ascolto alle varie critiche e si godono l’amore sbocciato da poco (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PUNTATA SPECIALE PER MATTIA E VITTORIA?

Mattia Marciano sarà protagonista di una puntata speciale di Uomini e donne? Al momento non c'è una conferma ufficiale ma dopo tutto quello che è successo sembra proprio che la redazione del programma dovrà correre ai ripari. La messa in onda è davvero molto lontana dalle registrazioni e questo significa che la scelta di Mattia Marciano potrebbe andare in onda addirittura alla fine del mese prossimo, i fan aspetteranno davvero così tanto per scoprire cosa è successo? Purtroppo sembra proprio di sì a meno che non venga pensata una puntata speciale in cui raccogliere le ultime liti in studio e le ultime esterne per poi mandare in onda la scelta. Mattia Marciano, messo alle strette, ha deciso di scegliere Vittoria come tutti pensavano sin dall'inizio, ma le polemiche non sono mancate nè prima e nè dopo.

UNA PUNTATA SPECIALE PER UNA PUNTATA SUI GENERIS?

Il tronista non è andato incontro ad una scelta secondo i canoni del programma visto che ha deciso di scegliere la sua Vittoria fuori dallo studio e, in particolare, in esterna. La corteggiatrice era stanca di quello che continuava a succeder in studio tutti i giorni e così aveva raggiunto il tronista nel camerino per obbligarlo a fare una scelta ma davanti alle sue indecisioni, decise di andare via. Fu proprio questo che fece cambiare idea al tronista che l'ha raggiunta a casa sua per incontrarla e, alla fine, sceglierla. Avremo modo di vedere tutto questo già nei prossimi giorni o dovremo davvero attendere qualche settimana prima di avere una conferma ufficiale e "liberare" la coppia da eventuali spoiler e anticipazioni?

© Riproduzione Riservata.