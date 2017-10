Levante e Fedez / Chiara Ferragni gelosa? Il rapper non segue più la cantante su Instragram e...

Cosa è accaduto tra Fedez e Levante? Il rapper ha smesso di seguire la cantante e collega di X Factor su Instagra. Chiara Ferragni gelosa? Intanto Selvaggia Lucarelli svela...

27 ottobre 2017 Anna Montesano

Fedez e Levante (X Factor)

Si infittisce il mistero che aleggia intorno al rapporto tra Fedez e Levante. Il rapper e la cantante sono due dei giudici di X Factor 11 e negli ultimi giorni molti fan del programma hanno iniziato ad ipotizzare un feeling particolare tra i due. Fa però particolarmente discutere il gesto delle ultime ore: il rapper pare abbia deciso di smettere di seguire su Instagram Levante. Un gesto del genere, al tempo dei sociali, potrebbe significare la fine di un rapporto o comunque di un'amicizia. Ecco perchè fa particolarmente scalpore ed acuisce i sospetti già nati qualche giorno fa. Faccia un passo indietro. Fedez, il noto rapper italiano promesso sposo di Chiara Ferragni da cui, stando ai gossip, attende anche un bambino, è per il terzo anno consecutivo giudice di X Factor. Tra Fedez e Levante sembrava essere nato un bellissimo feeling, tanto da far pensare a molti fan del programma che tra i due possa esserci qualcosa di più.

FEDEZ E LEVANTE, UN RAPPORTO CHE FA MOLTO DISCUTERE...

Episodio particolare è quello accaduto dopo la fine della fase degli home visit, una volta scelti dunque tutti i concorrenti effettivi del talent, Fedez ha postato un bellissimo scatto social accanto a Levante, che però è stato poi subito rimosso. Sulla vicenda è intervenuta anche la giornalista Selvaggia Lucarelli, dando la colpa alla rimozione dello scatto alla gelosia di Chiara Ferragni. Per il momento il reale motivo resta sconosciuto, però ci sono altri dettagli infittiscono il mistero. Fedez ha smesso di seguire sui social la bella Levante e giovedì, poco prima che iniziasse la prima diretta della nuova edizione di X Factor, ha postato uno scatto su Instagram in compagnia solo degli altri due giudici, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Tutti i fan vogliono capire qualcosa in più su questo improvviso cambio di rotta nel rapporto tra i due. Tutto porta a pensare alla gelosia di Chiara ma la verità ancora non è nota.

© Riproduzione Riservata.