Luca Onestini è gay? / Giulia Latini difende l'ex tronista: " Se lo fosse, avrebbe fatto outing"

Luca Onestini è gay? Scende in campo anche Giulia Latini, rispondendo alle dichiarazioni di Nina Moric riguardanti l'ex tronista di Uomini e donne (video).

27 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Qual è il vero orientamento sessuale di Luca Onestini? La questione è giunta alla ribalta qualche giorno fa in seguito alle dichiarazioni di Nina Moric secondo la quale l'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2 sarebbe gay. La modella croata aveva espresso il suo punto di vista sui social network esprimendosi sia nei confronti di Ignazio Moser che del suo compagno di avventura Onestini. Le parole della Moric erano particolarmente chiare: "Raga, io per diatribe familiari non posso telefonare Francesco Monte, pur riconoscendo che è un gran bravo ragazzo. Ditegli di stare sereno, io so per certo che a Moser e pure a Onestini, non solo non piace Cecilia, ma non piace proprio la.... ci siamo capiti." Tali dichiarazioni hanno suscitato un gran polverone nei social network, arrivando alle orecchie di Giulia Latini che ha deciso di intervenire per chiarire la questione.

Giulia Latini su Luca Onestini: "Non è gay"

Sorpresa dalle dichiarazioni di Nina Moric su Luca Onestini, è intervenuta Giulia Latini che ha deciso di chiarire la situazione, affidandosi sempre ai social network. Attraverso un video pubblicato dal Vicolo delle news, l'ex corteggiatrice ha rivelato di essere certa che Luca non sia gay. Lei lo ha frequentato a Uomini e donne per circa sei mesi e avrebbe capito eventuali altre preferenze del tronista: "Andare a fare illusioni sul fatto che Luca possa essere omosessuale, va anche a togliere verità a tutto il percorso che ho fatto con lui. C'è stata una frequentazione vera di sei mesi. Tra l'altro poi, se anche fosse stato gay Luca, è talmente maturo e come si sta vedendo all'interno del programma è un ragazzo talmente educato per la sua età, che non avrebbe avuto nessun tipo di problema fare outing. Quindi non capisco assolutamente il senso di questa frecciatina da parte soprattutto di una donna matura". Clicca qui per vedere il video completo rilasciato da Giulia Latini.

